Condenada una pareja que aisló y acosó a la madre de uno de ellos en su propia casa

Dos años de prisión para cada uno por maltrato habitual es la pena impuesta por el juzgado de lo Penal número 4 de la capital a una pareja que a partir de junio de 2015 se instaló a vivir, junto su hijo menor, en cada de la madre del varón en Pontevedra, en donde pasaron a convivir con esta mujer de 84 años de edad.

Tras un periodo normal de convivencia, las cosas se comenzaron a torcer para esta octogenaria a mediados del año 2016, a raíz de una serie de desavenencias que surgieron con su hijo y su pareja tras el cobro de cierta cantidad de dinero que le correspondía a la víctima. Estas desavenencias provocaron que tanto su hijo como su pareja dispensasen a esta mujer de 84 años un "trato vejatorio y humillante continuo", con graves insultos y recordándole "que no le quedaba mucho tiempo de vida". Algo que, según el fallo, "dificultaba extraordinariamente su vida cotidiana, porque no le dejaban lavar la ropa en la lavadora, por lo que tenía que lavar a mano, ni tender su ropa, al subirle el cable del tendal". Los acusados llegaron a cortarle el gas y el agua cuando ellos no estaban en casa, por lo que le imponían unos horarios de comida, no pudiendo cocina fuera de estos horarios, además "de provocar continuos encontronazos, dándole empujones" a la víctima "cuando coincidían con ella en alguna dependencia de la vivienda".

Según la sentencia, todo esto hizo que esta mujer de 84 años "poco a poco se fuera retirando de su casa y se atrincherase en su dormitorio para no encontrarse" con su hijo y su nuera, por el "temor" que se generó en ella. Además, estos dejaron "de proporcionarle los cuidados necesarios para su edad, sin preocuparse por su estado de salud, alimentación ni otras cuestiones vitales".

La sentencia relata también dos episodios de empujones por parte de los acusados, y que como consecuencia de toda esta situación y la "progresiva desatención" que sufrió esta octogenaria por parte de su hijo y su pareja, la salud de la víctima se fue deteriorando. Después de que se echara en falta a esta mujer tras un par de días, se alertó a los servicios sociales del Concello y a una conocida que encontró a la mujer tirada en el suelo de su habitación el 21 de abril de 2017, quedando ingresada en el CHOP con "insuficiencia renal aguda por deshidratación, probable síncope con síndrome confusional posterior así como insuficiencia respiratoria global".

El juzgado de lo Penal le impuso esta pena de dos años a cada uno de los acusados por un delito de maltrato habitual en el ámbito doméstico, así alejamiento por espacio de tres años y la prohibición de comunicarse con ella. En su momento, ya el juzgado de instrucción de Pontevedra había ordenado, el mismo día en el que se desveló la situación en la que se encontraba la mujer, el desalojo de ambos de la vivienda de la víctima, y su prohibición para volver.

Además, se les condenaba como autores de otros dos delitos maltrato de obra en el ámbito de la violencia doméstica a una pena de 56 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad (que se cambiarán por 9 meses de prisión si no aceptan, y alejamiento por espacio de otros tres años.

Recurso ante la Audiencia

Los acusados recurrieron esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, quien acaba de ratificar el fallo en lo que respecta al relato de hechos probados y al principal delito de maltrato habitual. Tan solo recoge un error y es la condena por dos delitos de maltrato de obra a cada uno de los acusados, absolviéndolos de uno de ellos. Los acusados también deberán indenmizar a la víctima con 2.500 euros por los daños morales que sufrió.