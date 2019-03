Cotobade, A Lama y Caldas sufren los primeros incendios de la ola de calor de la primavera

La comarca de Pontevedra no fue ajena ayer a los fuegos que asolan a buena parte de Galicia y también registró tres: en Cerdedo-Cotobade, A Lama y Caldas de Reis. La superficie que ardió fue muy pequeña, especialmente, en el último, pero el susto no se le quitó a los vecinos de encima, bien alerta a las informaciones relativas a los incendios forestales durante los últimos días. La ola de calor de la recién estrenada primavera no trae precisamente buenas noticias para los montes.

El fuego más importante tuvo lugar en la parroquia de Viascón, en Cerdedo-Cotobade. Cuando quedaba poco para que oscureciese, a las 19.47 horas, comenzaba el fuego entre los lugares de Cabanelas y A Costiña. Afortunadamente, fue detectado a tiempo, por lo que hasta el lugar se trasladaron tanto los medios de extinción como voluntarios de Protección Civil.

Los testigos aseguran que se veían claramente varios focos diferenciados, hasta tres, por lo que el comentario más escuchado entre el vecindario, que salió de sus casas dispuesto a ayudar pero también con el miedo en el cuerpo por la proximidad a las viviendas, era que había sido provocado.

Se trasladaron hasta la parroquia 3 agentes, 5 brigadas, 2 motobombas y 1 pala. Debido a la hora a la que se inició, no pudo ir hasta allí ningún helicóptero.

Mientras los bomberos forestales se dedicaban a trabajar lo más rápido posible para extinguir el fuego debido al fuerte viento que soplaba, una docena de voluntarios de Protección Civil de Cerdedo-Cotobade hacían guardia ante las casas para evitar cualquier riesgo.

El alcalde, Jorge Cubela, se mostraba optimista y aseguraba alrededor de las diez de la noche que, a la vista de los trabajos, no tardaría en estar controlado. Asimismo, confirmó que esa zona ha sufrido incendios forestales en los últimos ocho años.

Al cierre de esta edición se habían visto afectadas alrededor de 10 hectáreas. La zona que más sufrió los efectos del fuego fue un pastizal cedido por la comunidad de montes a la explotación ganadera de Roberto Louzán, que organiza anualmente la Festa do Tenreiro Ecolóxico de Viascón.

"A zona do Castelo, ao lado do pastizal está moi descoidada", se lamenta Jorge Cubela.

Un "conato"

En cuanto al incendio de A Lama, tuvo lugar en Seixido. Comenzó poco después de las cinco de la tarde y ya había sido estabilizado a las 18.50.

La Consellería de Medio Rural no facilitó la superficie quemada exacta, pero sí informó de que había sido pequeña. En el lugar trabajaron 2 agentes, 2 brigadas, 1 motobomba y 2 helicópteros.

Por último, en Godos, Caldas de Reis, hubo un conato de incendio que tan solo afectó a 0,01 hectáreas. El fuego comenzó pasados tres minutos de las ocho de la tarde y ya había sido extingudio a las 20.23.

Lograron retenerlo a tiempo 1 agente y 1 motobomba, así como Protección Civil de Cuntis y Portas, que se trasladaron a la zona.

El incendio comenzó al arder unas cañas en el lugar de O Morido que ya habían ardido también el año anterior.