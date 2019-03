El acusado del crimen de la desbrozadora a la hija del fallecido tras matarlo: "Estavos ben, é o que merecedes"

El juicio por el conocido como crimen de la desbrozadora continuó hoy en la Audiencia Provincial de Pontevedra e incluyó dos declaraciones claves. La del propio acusado, José Luis Vieitez Alonso, quien insistió en la línea ya marcada por la defensa de que atacó al fallecido, Juan Carlos Álvarez Estévez, y a su hijo, movido por el profundo miedo que le profesaba tras un largo historial de desencuentros entre las familias; y la propia hija del fallecido, Jessica, quien insistió en que fue José Luis quien les atacó a ambos con la desbrozadora y acabó de forma brutal con la vida de su padre sin que mediase palabras ni provocación previa entre ellos.

José Luis Vieitez aseguró que se encontraba desbrozando unas hierbas en una camino cuando el padre y la hija se dirigieron hacia él con la intención de atacarle. Aunque él se encontraba con la desbrozadora encendida y no vio que portaran ningún arma, asegura que "me atacaron ellos" y que la joven le rodeó por detrás y que le agredió con el móvil. Asegura que reacción presa del "miedo". "Cuando uno se ve acorralado se hacen cosas, no se sabe lo que se hace", añadió. "Yo estaba enloquecido" añadió e "hice lo que hice".

Por su parte, la hija del fallecido asegura que no hubo ningún tipo de palabra ni provocación previa hacia el atacante. Asegura que ella y su padre salieron por el portal de casa y en la calle les esperaba ya el acusado quien sin mediar palabra propinó un primer golpe a su padre que le seccionó la nariz, le dañó los dientes y el labio. Luego se fue a por ella y le seccionó los dedos y le dio otro golpe con la desbrozadora que le causó un profundo corte en la cara. Asegura que cayó el suelo y que, tumbada boca abajo, el acusado la atacó con la desbrozadora en la espalda y la cabeza. Fue ahí cuando su padre huyó y el procesado salió detrás de él con la desbrozadora. Supuestamente, unos cientos de metros más abajo, en la carretera lo remató. Asegura que ella después volvió a ver al acusado regresando ya con un vecino y que le gritó "asesino". Entre lágrimas, ella relató al tribunal como José Luis, mirando hacia ella le contestó "estavos ben, é o que merecedes" tras haber matado a su padre con la desbrozadora.