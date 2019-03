Os Palleiros denuncia la lentitud de la Justicia en el caso de maltrato de un perro en Pontevedra

La protectora de animales Os Palleiros de Pontevedra ha denunciado públicamente la lentitud de la Justicia en el caso de maltrato de un perro entregado en adopción hace una década en la ciudad. Los hechos se encuentran ya en el juzgado desde octubre, a donde llegaron a través de la Concellería de Servizos Sociais del Concello de Pontevedra, pero siguen sin resolverse. Mientras, el can, "un abuelito" de pequeño tamaño, según la protectora, sufre los malos tratos a diario por parte de su dueña, una anciana.

"El perro se entregó hace casi diez años en adopción. Por aquel entonces yo no estaba en la directiva, sino me hubiera opuesto a ello, ya que la mujer ya tenía una avanzada edad y el animal, por el contrario, era joven", explica Gloria Cubas, presidenta de Os Palleiros.

Según la responsable, la adoptante tiene problemas psicológicos, de ahí que se le comunicase que entregase al animal, a lo que ella se ha negado en reiteradas ocasiones. "Se lo hemos dicho nosotros y también los vecinos y gente de los comercios del barrio en el que vive, en pleno centro de Pontevedra", se lamenta.

Para poner fin a la situación de maltrato, Os Palleiros llamó varias veces a la Policía Local, que finalmente le aconsejó poner en conocimiento de los Servicios Sociales el caso. Así lo hicieron y, desde esta concellería, el caso llegó al juzgado.

"Eso fue en octubre, pero no hemos vuelto a tener noticias y el animal sigue sufriendo el maltrato de su dueña, que le pega y le insulta, tanto en su propia casa, porque lo oyen los vecinos, como en la calle", denuncia Gloria Cubas, que añade que numerosos ciudadanos les han llamado "para que le quitemos el perro, pero no podemos sin una autorización". "Es un abueliño, no merece pasar así sus últimos años", concluye.