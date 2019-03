Los empresarios advierten de la posible fuga de la industria auxiliar si Ence cierra sus puertas

Un "desierto industrial". Así quedaría Pontevedra y su comarca de producirse el cierre de la fábrica de Ence en Lourizán, según los empresarios que forman parte de la Plataforma en defensa de la Industria en Pontevedra, integrada en su mayor parte por empresas del tejido auxiliar de la propia pastera.

Los empresarios volvieron a recordar ayer los datos sobre el impacto que tendría el cierre de la biofábrica: Cuatrocientos empleos directos contratados por Ence, otros 2.500 del sector auxiliar y otros dos mil del sector forestal se verían en serio peligro con la marcha de Ence de Pontevedra. A ellos hay que sumar los 300 camiones que cada día entran en la fábrica, gran parte del tráfico de mercancías en el Puerto de Marín. Por último, el 28% del PIB de la provincia que depende, aseguran, de la actividad de la pastera.

Los empresarios advierten de que una eventual marcha de celulosas conllevaría también la deslocalización de Pontevedra del escaso tejido industrial que queda en la comarca, dado que no tendría a quien prestar sus servicios. Algunos de los empresarios de la Plataforma pusieron los ejemplos de sus propias empresas. Es el caso de José Moreno, de Metalyset, con cien trabajadores: "En Pontevedra el único sitio en el que trabajamos es Ence", explica, "si Ence no estuviera no tendría sentido mantener la sede en Pontevedra y tener que pagar dietas a mis trabajadores desplazándolos a Ourense o a Asturias, donde están otros clientes o la otra fábrica de Ence", por lo que "probablemente nos mudaríamos también", explicó.

Lo mismo indican desde Ingeniería y Montajes Rías Bajas, firma que factura anualmente cantidades millonarias a la pastera y que tiene a entre 15 y 20 trabajadores que desarrollan su actividad casi en exclusiva para Ence. Una cantidad que se incrementa especialmente en momentos puntuales como va a ocurrir ahora, a finales de mes, con la parada técnica que este año involucrará a unos 1.800 trabajadores ajenos a Ence. "Es mucho personal de Dios", subrayan, "y esto es algo que, por desgracia, el alcalde de Pontevedra parece que no quiere ver".

En la mesa, acompañaban a estos empresarios otros de firmas como Talleres Metaca de Marín, Asa Ingeniería o el Grupo Nogar, cuyo representante (y vicepresidente de la Platafoma, Agustín Nogueira) explicaba que son un total de 18 firmas de Pontevedra las que integran este colectivo, pero que cuenta con cerca de un total de 200 empresas que los apoyan.

Concluyeron, por lo tanto, que de producirse la marcha de Ence "el impacto sería importante" sobre la economía de la ciudad, así como en todo el rural gallego, recordando también que el grupo compra en Galicia "a más de 200.000 familias productoras" de madera. "Ence no es solo Pontevedra, sino toda Galicia y Asturias", añadió.

Inversiones

Explicaron que se trata además de una empresa que, una vez que había obtenido seguridad jurídica en su fábrica de Pontevedra, "estaba invirtiendo importantes cantidades de dinero en Lourizán, estaba haciendo grandes obras y ahora igual se echa para atrás", tal y como ya ha ido transcendiendo, al congelar algunas de las inversiones, especialmente las de largo plazo. Señalan que esas obras estaban generando mucho empleo entre las empresas auxiliares que incluso se estaban viendo obligadas a contratar personal fuera de la ciudad que luego acababa asentándose en Pontevedra.

El segundo gran perjuicio para Pontevedra tras el anuncio de que la Abogacía del Estado se allana en el recurso pro la prórroga de Ence, es, a juicio de la Plataforma, el posible efecto de rechazo que podría producirse entre los inversores como "ciudad antiindustria", tal y como la calificaron. Creen que con esta imagen "va a ser difícil" poder atraer nuevos proyectos industriales a la ciudad, así como inversión, algo que sí estaba haciendo Ence.

Por último, los empresarios alineados en esta plataforma ya anuncian que van a mover ficha para organizar al empresariado pontevedrés con el objetivo de lograr la permanencia de Ence en Lourizán. En primer lugar se quieren coordinar con el resto de asociaciones representativas de la patronal, como son Aempe, AJE o la Cámara, para definir una estrategia conjunta y lograr este objetivo común: "La unión hace la fuerza", explicó Nogueira. Explicó que, a continuación, solicitarían entrevistas con todas aquellas instituciones que los quieran recibir. Incluida la propia Dirección General de Costas.

Desde la Plataforma, siguen viendo la decisión de Costas y la Abogacía del Estado de allanarse en el contencioso como "una decisión arbitraria y que solo se puede explicar en clave electoral" que les ha dejado "consternados" y muy preocupados. Con todo, confían en que una vez pasados los procesos electorales "las aguas vuelvan a su cauce" y Ence se mantenga en la ría de Pontevedra.

Además, consideran que el cambio de criterio de Costas, utilizando "argumentos absolutamente contrarios a los que ha defendido hasta la fecha" es un "atropello jurídico".