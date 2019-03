El millonario luso niega en la Audiencia haber intentado asesinar a su mujer en Vigo

El ciudadano luso, Carlos Inácio Pinto, acusado de intentar asesinar a su esposa en un hotel de Vigo en mayo de 2016, negó esta mañana los hechos que se le imputan por parte de la Fiscalía. El acusado asegura que fue su mujer la que le atacó con un mazo de cantero y que el simplemente se defendió.

Afirma que ante la acometida de su mujer la empujó para desembarazarse de ella y que entonces la víctima se cayó y se golpeó con la esquina de la bañera del baño y el marco de una puerta. Luego continuó el forcejeo hasta que él, que se encontraba muy mal porque padece problemas cardíacos, logró abandonar la habitación.

Por otra parte, la defensa de Carlos Inácio Pinto, pidió la nulidad de parte de las actuaciones, entre ellos de unos wasap aportados por la letrada de la víctima que, según el abogado del acusado, no se pudo comprobar la autenticidad del contenido extraído de este teléfono.

El millonario luso, en un instante de su declaración. // G. Santos

Por su parte, su esposa ratificó la denuncia y, entre llantos y protegida de la vista de su presunto agresor con un biombo, declaró que fue su marido quien la atacó por la espalda, "en pocos segundos sentí un golpe muy fuerte en la cabeza por detrás". Luego asegura que la continuó golpeando reiteradamente y que se cayeron al suelo en donde la agarró con dos manos por el cuello y le golpeó la cabeza contra el suelo.

Negó que le agrediese a él en algún momento: "Yo no le golpee a él, solo quería salir de la habitación, sabía que me iba a morir allí si no salía". Afirma que finalmente logró salir de la habitación y pedir ayuda a una señora de la limpieza del hotel.