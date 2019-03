Sinaí Giménez, nuevo "rey de los gitanos" en Galicia

Sinaí Giménez es el nuevo "rey de los gitanos" en Galicia. Así lo anunció esta tarde el colectivo "Sociedad Gitana" a través de una nota de prensa en la que se explica que el hijo del patriarca del conocido como clan de los Morones ha sido ratificado como "rey" con "con el visto bueno de los Consejos de Ancianos y del propio padre de Sinaí", Olegario Giménez, quien hasta ahora ostentaba esta denominación.

Según el comunicado, tanto Olegario como el Consejo de Ancianos han dado "luz verde" para que Sinaí Giménez "comience a ejercer un cargo de una gran importancia en el que, entre otros, se resuelven y se llevan a cabo acciones de ayuda y apoyo para resolver conflictos dentro de la Comunidad Gitana".

Afirman que "Sinaí Giménez con solo 37 años ya ejerce de arreglador en toda Galicia con el apoyo de sus tíos, hermanos, primos y Ancianos y además ayuda a otros gitanos de otras Comunidades Autónomas a resolver conflictos donde están implicados personas gitanas de Galicia". Añaden que "además, Sinaí es querido, apoyado y respetado en toda la Comunidad Gitana Española lo que refuerza aún más su liderazgo".

Por último, resaltan que el nuevo rey de los gitanos en Galicia "ni tan siquiera fuma y siempre está en todo momento con sus cinco sentidos y con los pies en la tierra".

Añaden que "este cargo de alta responsabilidad lo ejercerá de momento con el apoyo de sus hermanos, primos, tíos y Ancianos hasta que cumpla más edad, pues como decimos antes solo tiene 37 años".

El anuncio se produce el mismo día en el que trascendió que Sinaí se enfrenta a una petición de penas de prisión por agredir a un abogado y a varios efectivos de la Guardia Civil ante los juzgados de Tui. Señalan desde Sociedad Gitana que "Sinaí y sus hermanos están totalmente tranquilos pues todo lo que se dice en el escrito del fiscal no es cierto y están seguros obecede a la campaña de acoso y derribo orquestada desde hace ya tiempo por entes politico-judiciales con el fin de menoscabar y dañar la imagen de Sinaí y toda su familia". Afirman que responden "a otro tipo de intereses como que algunas personas gitanas con influencias no quieren que Sinaí llegase a ostentar el cargo de Rey de los Gitanos que por tradición y cultura le pertenece".

"Cabe decir que el propio letrado agredido en su día en los incidentes del Juzgado de Tui no reclama absolutamente nada a ninguno de los hermanos Giménez, pues sabe perfectamente que no fueron sus agresores sino un chico de 15 años que ya pagó una indemnización de unos 15.000 euros y también por el hecho de que en ese momento habría unas 100 personas en el tumulto y sólo se señala a Sinaí y hermanos lo que lleva a pensar a la familia Giménez que estas acusaciones del escrito del Fiscal están totalmente manipuladas, pues se han hecho en los despachos y no en concordancia con las circunstancias en el lugar de los hechos además de que no se ha identificado a ninguna de las otras personas alli presentes dando pie a las anteriores especulaciones sobre la trama político-judicial antes descrita", finalizan.