El Concello acepta dar asesoramiento técnico y cobertura jurídica a los afectados por la A-57

Un portavoz vecinal trata de hablar ante el pleno y el alcalde se lo impide | Gonzalo Arís, exalcalde de Marín y portavoz de los afectados por la autovía A-57 en Bora y Xeve, solicitó permiso para intervenir ante el pleno municipal antes de debatirse el punto que trataba este proyecto. El alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, se lo impidió tras consultar al secretario quien informó de que era potestad del regidor conceder o no la palabra al público. "Fue usted alcalde de Marín y no creo que su experiencia se caracterizase precisamente por nada de esto", respondió Lores a Arís, para a continuación pedirle que "haga el favor de sentarse". Antes de hacerlo, el portavoz vecinal recriminó al alcalde que no permita hablar a los afectados y vecinos y le instó a "utilizar la democracia".