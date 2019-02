Otro recurso ante la Audiencia vuelve a dilatar la instrucción del crimen de Ponte Caldelas

Cuando se cumplen tres años y tres meses del conocido como crimen de Ponte Caldelas, en el que Manuel Rivas Muiños perdió la vida a manos del acusado Marcos Vidal González, la intrucción del caso sigue sin cerrarse y pendiente de un nuevo recurso que deberá resolver la Audiencia Provincial de Pontevedra dilatando de nuevo el cierre de la investigación judicial para su juicio por parte de un tribunal popular.

Es la tercera ocasión que la Audiencia de Pontevedra deberá pronunciarse acerca de la decisión del juzgado de finiquitar la instrucción, al entender la magistrada (así como la Fiscalía) que está ya completa. La última vez fue en diciembre, cuando la Sección Cuarta dictó un auto en el que rechazaba la realización de varias diligencias que pedía la acusación particular y que estaban relacionadas con la supuesta relación de la viuda de Manuel Rivas (quien también había mantenido una relación con el presunto asesino) en el crimen. Rechazaba la testifical de varias compañeras de trabajo de Sandra M. A., así como informes ampliatorios de la Guardia Civil sobre el tráfico de llamadas, archivos y mensajería; así como otras dos testificales.

Sin embargo, aquel auto volvía a estimar en parte el recurso interpuesto por la acusación particular, que ejercen los padres de la víctima, y sí ordenaban al juzgado practicar dos nuevas pruebas. La primera, preguntar a la compañía de teléfonos Orange si todavía guardaban unos datos sobre los tráficos telefónicos de los tres implicados en este supuesto triángulo amoroso. Aún conocedores de que la ley solo les obliga a guardarlos un año, tiempo ya transcurrido, la Audiencia concluía que no estaba de más preguntar por si acaso no se habían destruido. Realizada esta gestión, la compañía respondió que, efectivamente, los datos ya no existían.

En segundo lugar, el auto de la Audiencia ordenaba al juzgado acceder a la petición de la acusación y para que se ampliase el informe médico forense con el análisis de la fotografía de la víctima recibida por su mujer y que le envió Marcos tras acribillar a puñaladas a Manuel. La razón era conocer con más detalle la hora de la muerte de Manuel Rivas y si un pronto auxilio podría haber permitido todavía hacer algo por su vida. Realizadas estas dos diligencias, el juzgado volvía dar por finalizada la instrucción y requería de nuevo a las partes que presentasen sus escritos de conclusiones provisionales.

La Fiscalía, entendiendo que estas dos diligencias no habían aportado nada nuevo a la investigación, reitera el escrito que ya planteó en su momento y en el que solicita una pena de 20 años de prisión para Marcos González. Sin embargo, el caso vuelve a estar pendiente de este nuevo recurso de la acusación particular en el que se solicita una aclaración respecto al informe realizado por los forenses en relación con la fotografía de la víctima ya antes mencionada.

La Fiscalía estima que no son necesarias nuevas diligencias y advierte, y así lo hace constar en cada uno de los escritos que presenta ante la Audiencia y en el juzgado, que el plazo máximo de cuatro años de prisión provisional para el acusado finalizará el próximo mes de noviembre, por lo que si para entonces no se celebró el juicio y no hay sentencia condenatoria no habría más remedio que dejar en libertad al principal acusado, que confesó ser el autor de la muerte a cuchilladas de Manuel Rivas Muiños.