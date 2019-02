Presupuestos aprobados con polémica

El gobierno local de Poio aprobó ayer en pleno extraordinario su presupuesto para 2019, que recoge una previsión de 12.646.000 euros, un 5,6 por ciento más con respecto al pasado año. "La cifra más alta de la última década", según destacaron el alcalde, Luciano Sobral; la teniente alcalde, Chelo Besada; el concejal de Facenda, Xulio Barreiro, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Agís.

"Es un presupuesto que recoge las demandas de los ciudadanos y responde a un acuerdo del equipo de gobierno y el consenso para seguir llevando a cabo la mejora de los servicios municipales y la calidad de vida de los poienses", indicaba al respecto Sobral. El regidor adelantaba una nueva congelación de unos impuestos municipales que no se han rectificado desde el 2013, pese a que el gobierno local recaudará menos en tasas debido a que en 2018 se vio afectado por la actualización de los bienes catastrales. Pese a ello, Barreiro señalaba que "se compensará con el incremento en el número de abonados a los servicios municipales de agua, saneamiento y recogida de la basura".

Por su parte, Besada indicaba del presupuesto que "atiende a todas las necesidades de los vecinos, sin abandonar ningún área como la social, educación, cultura y servicios básicos".

Unos presupuestos que para Barreiro "están condicionados por las restricciones en gasto público por el techo de gasto" que le impide al Concello ser "más ambiciosos". Pese a ello, el edil responsable destacó la importancia del área de inversiones. En ese sentido, se incrementa un 10 por ciento la partida destinada a subvenciones de colectivos y Anpas y premios para concursos del Concello y se deja una partida de unos 550.000 euros que no tienen destino definido y que servirán para sufragar los correspondientes a la aportación del Concello para completar subvenciones a las que concurran para desarrollar más proyectos.

Postura contraria

El grupo municipal del PP mostró su rechazo a estos presupuestos, que calificó de "escuros e que buscan enganar aos veciños de Poio", según su portavoz municipal, Ángel Moldes. "Desde o PP non podemos apoiar uns presupostos insolidarios que aumentan os ingresos a base de cobrarlle máis aos veciños e que a cambio non reducen os impostos nin buscan mellorar a vida deses veciños", explicó Moldes, que indicó que el PP "non vai ser cómplice neste intento de enganar aos cidadáns" y también aseguró que estos presupuestos demuestran la "insolidariedade do goberno de Luciano Sobral cos veciños", pues considera que, pese a aumentar la recaudación en casi todos los impuestos y tasas, "agora van cobrar máis para sempre, e iso se traduce nun 0% de rebaixa de impostos, un 0% en bonificacións, un 0% para as familias e os veciños necesitados", como sí considera que hicieron otros concellos, "e ademais incumpre os seus propios compromisos e fáltalle ao respecto á xente". Moldes recordó que durante este mandato, desde los presupuestos de 2015, la recaudación por impuestos directos subió 815.000 euros, más de un 22%.

Por otra parte, Silvia Díaz, como concejala no adscrita en la corporación municipal y portavoz de Avante Poio, se abstuvo en la votación de unos presupuestos municipales que, según dijo, "o Concello ven de presentar pola vía da urxencia". Según Díaz, "un ano máis, o documento económico máis importante do municipio, que debe explicar en detalle como se xestionan os cartos públicos durante o exercicio, carece de novidades. Son uns orzamentos continuístas, de corta e pega, presentados para saír do paso. Están lonxe de responder ao que debería ser un proxecto participativo e transparente para os veciños e veciñas e ransformador para o territorio que ocupamos".