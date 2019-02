Una pregunta de En Marea sobre el incendio en Ence provoca un agrio debate en el Parlamento

Una pregunta de En Marea sobre las consecuencias del incendio ocurrido en Ence el 5 de diciembre provocó ayer un agrio y tenso enfrentamiento dialéctico entre la directora xeral de Calidade Ambiental de la Xunta, Cruz Ferreira, y el parlamentario Marcos Cal en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara gallega.

Las referencias de Cal a "corrupción" y los "regalos" del PP a Ence fueron respondidas por Cruz Costa con comentarios sobre la formación académica del parlamentario de En Marea y otros términos que el aludido recibió como "descalificaciones y faltas de respeto". Por su parte, la responsable de Calidade Ambiental pidió "no bajar a estos niveles que son denigrantes".

Marcos Cal criticó la "permisividad" del PP hacia la empresa, así como el "regalo" de 60 años de prórroga de la concesión, además de recordar que el incendio ocurrió cerca de unas obras "sin licencia municipal", palabras que la directora xeral respondió diciendo que "lamento su falta de conocimiento sobre medio ambiente". Al ofrecer datos sobre el incendio Cruz Ferreira dijo al representante de En Marea, al que empezó a tutear: "Las gráficas son un poco difíciles de comprender, si a veces no comprendes el texto, las gráficas entiendo que te vengan un poco complicadas".

El tenso debate obligó a intervenir al presidente de la comisión, Jaime Castiñeira, para pedir "respeto hacia todo el mundo", pero sin éxito, pues la directora xeral añadió: "No te ofendas, porque a mí misma me cuesta entender la gráfica (...) Tú viniste a hablar de corrupción y yo te estoy respondiendo (...) ¡pero tú te escuchaste a ti lo que has dicho!". Cal recordó que "a usted personalmente no le hice ningún ataque personal".

Sobre el incendio en una torre de refrigeración, Cruz Ferreira aseguró que no se tiene constancia de que diese lugar a "ninguna afección" al suelo. Añadió que las aguas residuales que provocó fueron tratadas en la depuradora que la empresa tiene en sus instalaciones, mientras no hay alteraciones "fuera de lo normal" en las emisiones a la atmósfera.