José Ramón Otero gana las primeras de Podemos en Pontevedra

Afines a la actual dirección de Podemos Galicia, que lidera Antón Gómez-Reino, han sido los más votados en las primarias celebradas en 22 municipios gallegos para confeccionar las listas de las próximas elecciones del 26 de mayo, lo que supone un respaldo a la ejecutiva y en principio facilitará las futuras negociaciones para conformar las distintas confluencias en las ciudades.

En Pontevedra, el elegido es José Ramón Otero Quinteiro, en Marín Teresa Landín Carregal, y en Sanxenxo, María José Rodríguez Rosales.

Las elecciones municipales de mayo serán las primeras a las que Podemos se presenta, ya que en 2015 decidió no concurrir oficialmente a los comicios y apoyar, con mayor o menor grado de implicación, las candidaturas de unidad popular.

Aunque está por ver lo que ocurre en las conversaciones para dar forma a las confluencias, es previsible que se produzcan acuerdos con otras fuerzas, como podría ocurrir en Pontevedra.

En la capital se presentó un único cabeza de lista, José Ramón Otero Quinteiro, quien ha ganado con el 100% de los votos; mientras que en el cuerpo de lista se alza con la primera posición Bárbara García Iglesias. En la ciudad del Lérez está presente Marea Pontevedra, con representación en la corporación local, cuyo líder, Luís Rei es afín al portavoz de En Marea, Luís Villares, dirección a la que está enfrentada Gómez-Reino.

No se descarta una posible coalición con Marea que mantendría a Rei como candidato, por lo que Otero ya no concurriría como cabeza de lista, opción que solo se contempla si Podemos se presenta en solitario.

Además de Marea, habrá contactos con Esqueda Unida, Anova o Equo y de salir una lista de estas conversaciones, podría estar encabezada por una mujer.

En las primeras para elegir al "alcaldable" de Podemos también se votaron otros miembros de la candidatura: Barbara García Iglesias, Mar Moreira Dopazo, Iván Urtaza Coto, Víctor Sariego Balbona, Francisco José Fraiz Álvarez, Marta Marcos, Fernando Martínez Valdueza y Laura Trastoy Torregrosa.