Pontevedra encabeza la demanda hotelera y el crecimiento del sector turístico en Galicia

Pontevedra es la provincia gallega con mayor potencial turístico y mejores expectativas de crecimiento. Así lo confirmó el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, en el balance que ayer presentó sobre el sector turístico en Galicia durante 2018 y que desveló un crecimiento en la evolución tanto del número de turistas como de pernoctaciones superior al 25% durante los últimos cinco años.

Las posibilidades turísticas de Pontevedra, como provincia y como comarca, motivaron que la consellería eligiese la capital pontevedresa para hacer públicos unos datos que sitúan el sector turístico como generador del 11% de los puestos de trabajo en Galicia y con un peso económico del 10% del PIB de la comunidad.

Y las previsiones apuntan a que el crecimiento continuará en 2019, un año "esperanzador" para el turismo en Galicia, un destino que Román Rodríguez dijo que debe prepararse como "un equipo" de cara a dos inminentes retos, "a chegada do AVE a Galicia no 2020 e a celebración do Xacobeo 21".

Cifras

Galicia registró cerca de 4,8 millones de visitantes que realizaron un total de 10,2 millones de pernoctaciones en los distintos establecimientos reglados. Román Rodríguez situó este dato como el segundo mejor resultado de la serie histórica, que se produce en paralelo a una mejora en los aspectos vinculados a la repercusión económica y cualitativa de este sector.

Por provincias, Pontevedra sería la de mayor demanda, registrando un 41% del total, lo que supone 4.164.221 visitantes durante 2018; seguida de un 40% en A Coruña, un 12% en Lugo y un 7% en Ourense, el territorio que registró una progresión más destacada en el volumen total de viajeros.

En cuanto a la demanda hotelera por geodestinos, la comarca Terras de Pontevedra ocupa el quinto lugar en el ranking. Entre los siete destinos urbanos, Santiago de Compostela (1,3 millones de pernoctaciones), A Coruña (955.000) y Vigo (822.000) muestran los niveles más elevados, seguidos de Lugo, Pontevedra y Ourense en cifras muy similares, en los tres casos por encima de los 200.000, y Ferrol (113.000).

Analizando la evolución del sector en el último lustro, es decir, desde 2013, Terras de Pontevedra registra un crecimiento del 2,2%, solo por detrás de Celanova-Limia y la Mariña lucense.

Hay un factor que a juicio de la Consellería de Cultura e Turismo es decisivo en el crecimiento progresivo del sector en la provincia y es el Camino Portugués. Los datos presentados ayer, durante un desayuno informativo, desvelan un potencial incremento sobre todo del Camino Portugués por la Costa, que ha registrado un crecimiento superior al 88% durante 2018, frente a un 14,5% experimentado por el trazado habitual desde Portugal.

Román Rodríguez subrayó que esta consolidación se produce después de un lustro de intensos crecimientos en los que la demanda turística creció un 27% en la Comunidad. A pesar de que esta subida fue general, destaca el avance del turismo internacional, del 44% tal y como reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), base fundamental del balance presentado por el conselleiro. En este sentido, comentó la necesidad de trabajar con fuentes sólidas y fiables que permitan evaluar el resultado de los planes y proyectos en el campo turístico.

Turismo extranjero

El conselleiro estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís; la jefa territorial de la Consellería de Cultura y Turismo en Pontevedra, María José Echeverría, y el director de Competitividad de Turismo de Galicia, José Luis Maestro.

Entre los principales mercados de origen de los viajeros, el conselleiro resaltó, en el plano internacional, las aportaciones de Portugal, Alemania, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda y Países Bajos. Mientras, en el ámbito nacional sobresalen Madrid, Castilla y León, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

Galicia mantiene la octava posición a nivel nacional en el número de turistas y destaca su progresión en aspectos como la estancia media. De hecho, fue la comunidad con una mejor evolución en este sentido. El tiempo que los turistas pasan en Galicia creció cerca de un 3% mientras que en el conjunto del Estado cayó un 1,8%. La ocupación, con un ligero ascenso, volvió a marcar máximo histórico y ya está 12 puntos por encima del resultado conseguido en 2012.

"Los turistas que llegaron a Galicia decidieron alargar la duración de su viaje. Y esto, inevitablemente, se debe a que encuentran motivos para continuar más tiempo. Les gusta lo que se les ofrece y optan por permanecer", declaró el titular de Cultura e Turismo.