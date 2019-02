Un hombre buscado por la justicia, detenido tras aparcar en un vado

Una simple infracción de tráfico por mal aparcamiento permitió a la Policía Local de Pontevedra detener a un hombre buscado por la justicia.

Esto es lo que le ocurrió a un vecino de Vigo que estaba buscado por un juzgado de esa ciudad por un delito contra la seguridad vial y no se le ocurrió otra cosa que aparcar su vehículo ante un vado. Cuando la Policía Local se disponía a retirarlo con la grúa apareció el conductor, en evidente situación de no poder conducir. Dado que nadie se hizo cargo del coche se procedió a su retirada y se comprobó que esta persona estaba siendo buscada por la Justicia. Además, a su acompañante se le denunció por infracción administrativa por tenencia de armas dado que portaba una pistola de aire comprimido para la que no tenía licencia y una navaja.