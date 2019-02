Un juzgado de Pontevedra cuestiona la aplicación de los márgenes de error de los radares de la DGT

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra ha puesto en cuestión las multas y la detracción de puntos impuestas por la DGT con los radares de velocidad por no aplicarse correctamente los márgenes de error de estos aparatos, según informa la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

El colectivo explica que la sentencia pontevedresa tiene "la finalidad de unificar criterios y considera que la velocidad captada por los radares y que aparece sobreimpresionada en las fotografías debe corregirse "en función del margen de error del cinemómetro".

Esta sentencia se une a las ya dictadas en Vigo, A Coruña, Ferrol, Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cartagena, Córdoba o Madrid, entre otros y según AEA, "aborda con gran acierto el nudo gordiano planteado por los letrados de la asociación en infinidad de procedimientos" respecto a que "el cinemómetro no realiza una medición exacta de la velocidad del vehículo", frente a la tesis de los Abogados del Estado que sostienen que "el cinemómetro nada tiene que corregir, porque el tipo legal infractor toma como único parámetro para determinar si se cometió o no el exceso de velocidad la captada por la máquina, sin aplicación de índice corrector, resultando indiferente que coincida o no con la velocidad real del vehículo".

Sobre esta cuestión la sentencia reconoce que "distintos Juzgados de lo Contencioso-Administrativo están adoptando criterios y soluciones dispares", poniéndose así en evidencia "una situación de inseguridad jurídica en esta jurisdicción contencioso-administrativa, al no existir en principio la posibilidad de que la Sala 3ª del Tribunal Supremo con su jurisprudencia aclare y unifique el criterio a seguir (dada la pequeña cuantía de cada uno de estos pleitos)".



Sin embargo, la sentencia establece que "el criterio correcto que debe seguirse de ahora en adelante es que debe corregirse en cada caso la velocidad detectada por el radar, aplicando a la baja el índice máximo de error admisible según la mencionada Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre".

AEA señala que con este fallo, "si la velocidad del vehículo detectada por el cinemómetro es igual o inferior a 100 km/h, deben restársele 5 km/h si la medición la realizó en posición estática o 7 km/h si la efectuó desde vehículo en movimiento. Y si la velocidad supera los 100 km/h se aplicarán, respectivamente, los porcentajes del 5 o del 7%, ya que, como se indica en la sentencia: "Es la única manera de evitar que se pueda llegar a sancionar a quien en realidad, por los mencionados errores de medición, no ha llegado a cometer el hipotético exceso de velocidad detectado por el aparato, aplicándose así el principio "in dubio pro reo" característico del derecho penal y del administrativo sancionador".