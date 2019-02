Detienen a un fugado de la Justicia al que descubrieron al dejar su coche aparcado en un vado

Una simple infracción de tráfico por mal aparcamiento permitió a la Policía Local de Pontevedra detener a un hombre que estaba siendo buscado por la Justicia y la incautación de un arma de aire comprimido para la que no se tenía licencia.

Los hechos se produjeron sobre las 08:00 horas del pasado 2 de febrero, cuando los agentes municipales procedieron la detención de un hombre de 27 años de edad, con una orden en vigor de detención y presentación de un juzgado de Vigo. Media hora antes, una patrulla de la Policía Local de Pontevedra tuvo que desplazarse hasta calle Hermanos Sobrido Buhigas por un vehículo estacionado delante de un vado. Cuando los agentes llegaron al lugar, observaron un vehículo, un mercedes C220 , estacionado delante de un vado e impidiendo la entrada y salida de los vehículos, por lo que, los agentes de la policía, procedieron a interponer la correspondiente denuncia y posteriormente reclamar los servicios de la grúa municipal para el traslado del mismo.

Cuando la grúa municipal estaba enganchado el vehículo, se personó en el lugar una persona que se identificó como propietario del coche. Los mismos policías observan que estaba persona no se encontraba en condiciones de conducir, por lo que se le requirió para que otra persona se hiciera cargo del mismo. Al no presentarse nadie y no abonar las tasas del enganche, se procedió al traslado del citado vehículo al parque municipal. Mientras, los agentes de la Policía Local de Pontevedra, solicitaron la documentación del conductor, así como de su acompañante, constando una orden de detención y presentación por un juzgado de Vigo por un presunto delito contra la seguridad vial, por lo que se procedió a la detención del citado conductor y a su traslado a dependencias policiales para su puesta a disposición del juzgado de Vigo.

Además, en una revisión rutinaria del vehículo, los agentes localizaron, entre las pertenencias de su acompañante una pistola de aire comprimido, municionada y carga de gas, lista para su uso, así como un bote de 1500 perdigones de metal y una navaja. Al ser preguntada por la licencia para portar armas, esta persona manifiesta no tener licencia por lo que los agentes procedieron a su incautación y a la tramitación de dos denuncias administrativas relativas al reglamento de armas.