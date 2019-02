Actor y humorista

-Mi hijo pequeño no tiene más que 6 años y aún no sabe qué hará en la vida. Otros dos están vinculados, de una forma u otra, este mundo del espectáculo. Pero esta profesión ha cambiado radicalmente. Antes no había internet y se actuaba en una carpa. Ahora la revolución tecnológica ha transformado esta profesión completamente. Es difícil predecir si habrá algún Bassi en el futuro que se dedique a esto. Lo que sí tendrán, trabajen de lo que trabajen, es una mentalidad rebelde, de no vivir arrodillados frente a ningún poder e intentar enfrentarse a los problemas siendo lisos y riéndose de las cosas. Esta actitud, la de los bufones, frente a la vida es fundamental y esta es mi manera de vivir, la de mis antepasados y la de los Bassi del futuro.