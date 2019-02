"Me abrió al sector laboral y a las vías donde podía tener futuro, te forma y te motiva"

Lorena, natural de Arteixo, cursó Icemar durante su último año del grado de Ciencias Ambientales. Le brindó la oportunidad de hacer prácticas de verano en la empresa Isidro 1952, pionera en contar con una planta propia de sushi en Cambre, y desde septiembre desarrolla allí su trabajo fin de grado con una beca Feuga.

"Maruxa Álvarez fue mi profesora, ella apuesta muchísimo por los alumnos y el curso me interesó desde el primer momento. Fue la mejor oportunidad que pude tener. En la universidad estás perdido y me permitió abrirme al sector laboral y a las vías donde podía tener un futuro. Aprendí muchísimo. Ahora mismo, el tema del empleo siempre te lo presentan complicadísimo y no lo es tanto. Solo necesitas un curso como éste, que te da formación y te motiva. Si estás dispuesto a buscar y trabajar encuentras oportunidades", asegura.

Su trabajo fin de grado está relacionado con la certificación GlogalGap y las piscifactorías de besugo y rodaballo que tiene la empresa en Valdoviño. "El curso es recomendable al 100% para cualquier titulación porque el sector marítimo engloba a muchísimas. Y es curioso que en Galicia no lo valoremos como salida profesional en un primer momento, quizá por desconocimiento", plantea.