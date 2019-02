"Tanto robo que hice no me acuerdo", dijo uno durante el juicio

Aunque las defensas pedían la libre absolución, alguno de los acusados reconoció en el juicio en el plenario que se ponía de acuerdo con los otros para cometer "robos". Recordaba algunos y otros no, pero afirmó que "seguramente" los había perpetrado. Aseguró que "donde podía entraba". Nicolás G. G. tampoco recordó hechos concretos y dijo que "tanto robo que hice no me acuerdo". En el trámite de última palabra dijo que recordaba todos y después que la mitad. Guillermo en el trámite de última palabra reconoció los hechos y pidió "perdón".