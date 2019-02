Deporte, solidaridad, diversión y chocolate en la "IX Carreira do Truco"

| Coincidiendo con el día de San Blas ayer también se celebró en Seixo la tradicional "Carreira do Truco" que este año llegó a su novena edición. El evento está organizado por la asociación de comerciantes de Seixo y cuenta con la colaboración del Concello, entre otras entidades y patrocinadores. A partir de las once horas se iniciaron las carreras para los más pequeños, además de dar salida a la andaina que recorre los montes y playas de la zona. Luego tuvo lugar la carrera para desde el cruce del vial de la playa de Aguete hasta la playa de Portocelo y regreso a la Casa da Cultura de Seixo. En total, se trata de un recorrido aproximado de unos ocho kilómetros. Los tres primeros clasificados en cada categoría tuvieron sus correspondientes premios y también se pudo disfrutar de una chocolatada y de hinchables para los niños. Asimismo, hubo una recogida solidaria de alimentos no perecederos para donar a Cáritas.