Condenas que suman 12 años para los autores de la ola de 40 robos en negocios de la ciudad

El juzgado de lo Penal 3 de la capital, en una sentencia dictada el pasado mes de enero, acaba de condenar a penas que suman en total 12 años de prisión a cuatro de los nueve detenidos por la Policía Nacional de Pontevedra como supuestos autores de la oleada de robos que mantuvo en vilo a los comercios, hosteleros y empresarios de la capital entre noviembre de 2016 y mayo de 2017. En total, el fallo permite esclarecer la autoría de un total de 40 asaltos, en su mayor parte a establecimientos hosteleros y comerciales de la ciudad, pero también a alguna vivienda deshabitada.

En el centro de la investigación, según la sentencia, se encuentran tres jóvenes, todos ellos ya con un historial delictivo bastante amplio. Se trata de Nicolas G. G., alías "Nico"; Guillermo B. A., y José Luis E. S., a quien el fallo sitúa como integrantes de un grupo criminal dado que los tres se ponían de acuerdo y "no de forma fortuita" para dar estos golpes, tanto juntos como en unión de otros. Los tres son condenados, por tanto, como autores de un delito de continuado de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal.

Nicolás G. G., con tres sentencias a sus espaldas por delitos similiares, es quien se lleva la pena más elevada, de cuatro años de prisión. Guillermo, con otras tres sentencias condenatorias ya en su historial, deberá cumplir tres años y seis meses. A José Luis E. S. se le impone una pena de tres años y seis meses. En este caso, acumula cinco sentencias condenatorias solo entre los años 2016 y 2017. A los tres se les aplica el agravante de reincidencia, mientras que a los dos primeros se les tiene en cuenta la atenuante de drogadicción, y se considera que estos robos los llevaban a cabo para financiar su consumo. En el caso de Guillermo, también se aplica el atenuante de reparación del daño dado que desde agosto del pasado año vino consignando mensualmente 100 euros para afrontar la responsabilidad civil derivada de este proceso judicial

Según el relato de hechos probados, estas tres personas protagonizaron múltiples robos en locales de toda la ciudad. De hecho, a Nicolás G. G. se le consideró autor de un total de 22 asaltos entre noviembre de 2016 y mayo de 2017. A Guillermo B. A. se le achacan 15 y la magistrada, por último, consideró probado que José Luis participó en 19 "golpes".

Hay dos acusados más. Uno de ellos por dos robos, se trata de Daniel T. T., a quien se le impone un año de prisión. El último acusado es Soufiane B. A., a quien se le imponen seis meses por un delito de receptación de material robado.

El fallo, no obstante, dicta la absolución de dos de los implicados, R. A. J., R. F. M. y C. M. A. A., al considerar que no hay pruebas de que participasen en algunos de estos robos.

El fallo también establece que los acusados indemnicen a los dueños de muchos de los negocios que asaltaron, a los que no solo deberán compensar por los efectos sustraídos, sino que también deberán abonarles por los muchos desperfectos que causaban en los locales, en ocasiones, de mayor entidad incluso que las cantidades robadas.

Lo que encontraban a su paso

De la gran actividad de este grupo de ladrones da cuenta la sentencia no solo por el número de robos sino al señalar que los tres principales acusados "entraban en los locales, casas y establecimientos que encontraban a su paso, que elegían en función de la facilidad que supusiera su entrada, y se apoderaban de lo de valor que encontraran en su interior". El fallo no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia.