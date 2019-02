El BNG de Caldas tacha de "ridícula" la cantidad prevista en inversión

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego de Caldas de Reis ha vuelto a mostrarse crítico con partida presupuestaria que elabora el gobierno local. Así, tras tachar de "ridícula" la cantidad destinada al apartado de inversiones, señalan que la villa precisa "recuperar la pujanza".

Al respecto, los nacionalistas señalan que el proyecto de presupuestos que pretende aprobar el gobierno socialista "certifican que Juan Manuel Rey é un alcalde en retirada, pois é absolutamente incapaz de liderar ningún proxecto de futuro para Caldas".

En este sentido, el portavoz del BNG, Manuel Fariña, destaca que "a cifra de investimentos previstos para o exercicio 2019 é pouco máis que irrisoria, pois inclúe pouco máis de 470.000 euros".

Subraya Fariña que "a esta ridícula cantidade no capítulo de investimentos hai que sumarlle a ausencia de liderado do alcalde e de ideas e proxectos, o que provoca que logo queden sen executar cerca dun 40% do orzamento para investimentos tal e como sucedeu en 2017 e en 2018".

Para el grupo nacionalista, estos presupuestos "son unha mostra do esgotamento de ideas que padecen tanto o alcalde como o seu equipo de goberno, pois non son capaces de elaborar unha mínima estratexia de futuro, condenando ao noso concello a seguir un camiño incerto cara a ningunha parte. Son os orzamentos dun alcalde que non cree en Caldas, sen a máis mínima capacidade de liderado, e quen fixo da improvisación e a chapuza a súa particular forma de desgoberno".

Manuel Fariñas apunta que "Caldas precisa recuperar o dinamismo e a puxanza, precisa ideas novas e proxectos pensados para recuperar a vila e para construír un rural con servizos do século XXI, proxectos para que as veciñas e veciños de Caldas recuperen o orgullo de vivir nun concello capaz de liderar e de exercer realmente como cabeceira de comarca", concluyó el portavoz municipal del Bloque.