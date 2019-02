Convocan una concentración ante el centro de salud de Baltar

En Marea convoca para mañana una nueva concentración ante el centro de salud de Baltar, "dado que os problemas do mesmo seguen sen resolverse e cada día van a maiores, como a falta de pediatras, ou médicos con experiencia apropiada; desaparición da sala de espera e baños de pediatría para ter as consultas sen médicos; baixas que non se cubren, saturación do servizo de urxencias, etc", indica esta formación.

Recuerda Marea que en el pasado pleno, el grupo de gobierno rechazó la urgencia de la moción presentada por la Defensa de la sanidad pública.

La concentración está convocada para las 12 horas.