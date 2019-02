La trama del alemán detenido en Poio vendía proyectos "fantasma" en Palma

Un complejo de tres campos de polo que que incluiría cuadras, una clínica veterinaria, casas para el personal y una estación depuradora de agua. Un proyecto presentado a bombo y platillo en abril de 2014 con la presencia del entonces alcalde del municipio de Inca, en Palma de Mallorca, Rafael Torres, y algunos miembros vinculados a la organización desarticulada estos días entre España y Alemania por un supuesto fraude millonario de 12 millones de euros en toda Europa, entre ellos el ciudadano alemán Swen Uwe Palisch, residente en Poio, y que es uno de los cuatro detenidos. En total, se prometían cinco millones de euros de inversión y 60 empleos. Sin embargo, no se gastaron ni un euro, no solicitaron ni un permiso al ayuntamiento, ni contactaron con los dueños de la finca en la que se iba a desarrollar el proyecto.

Los investigadores tratan ahora de dilucidar si esta es una de las maniobras con la que este grupo organizado estafó hasta doce millones de euros a inversionistas de todo el mundo, aunque principalmente en Alemania e Italia. Se investiga también si presuntamente utilizaron la repercusión que tuvo este anuncio en los medios para captar a decenas de inversionistas en Alemania.

El exalcalde de Inca y presidente de la junta local del PP recordaba ayer para Diario de Mallorca el encuentro que tuvo con ellos, incluido el que se considera uno de los artífices de la red, Sven Uwe Palisch, residente en Poio. Fue en una nave del polígono industrial de Inca, frente a la maqueta en la que se recreaban las futuras instalaciones deportivas.

"Vinieron con representantes de la propiedad de ses Cases del Virrey", comenta Torres. "Querían hacer un complejo de campos de polo y se trataba de un equipamiento legal para desestacionalizar el turismo, que no precisaba recalificar los terrenos ni modificar el Plan General Urbano. Me pareció una idea estupenda", indica.

El exalcalde de Inca admitía ayer que no sospechó que pudiera tratarse de una sofisticada estafa. "Eran muy convincentes. Mostraban un alto poder adquisitivo y venían acompañados de una señora que me dijeron que era representante de la Federación alemana de polo y que tenía mucha clase. Aparentaban solvencia y seriedad y no nos pidieron nada. A mí me interesaban todos los proyectos para dinamizar la economía de la ciudad. Creo que actué correctamente", explica.

No pensaba la mismo la directora del hotel que se ubicaba en el lugar del proyecto: "Desde el primer momento me sonó a cuento chino", aseguró Marta Garrido. "Cuando vi la foto del proyecto en la prensa no me lo podía creer, porque no habían hablado con la propiedad ni con nosotros. El intermediario del proyecto nos había facilitado clientes para el hotel, pero posteriormente nos dejó a deber dinero. Era muy raro, no inspiraba ninguna confianza", añade.

Un parque eólico, también en las Baleares, sería otro de los proyectos "fantasma" que supuestamente prometía esta red.

En Mallorca se desarrolló también parte importante de esta operación internacional, coordinada por Eurojust, y que se saldó con la detención de cuatro personas, dos en Alemania y dos en España. Además de Swen Uwe Palisch en Poio, en Mallorca fue arrestado otro ciudadano alemán, Uwe Erich B.K., sobre quienes pesaban sendas peticiones de entrega por parte de las autoridades alemanas por estafa.

El Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, acordó ayer la puesta en libertad provisional del detenido en Poio, a la espera de que se resuelva la solicitud de entrega a su país de origen cursada desde Alemania

En libertad

La Audiencia ha tomado esta decisión acompañada de una serie de medidas cautelares consistentes en la comparecencia semanal del sospechoso ante el propio Juzgado Central de Instrucción 2 o ante el más cercano a su domicilio (en este caso el de Pontevedra). También deberá designar domicilio y número de móvil donde pueda ser localizado, según indicaron fuentes de la Audiencia Nacional. Además, tiene prohibido salir de España. En su caso, el juez ha tenido en cuenta para decretar la libertad que no se aprecia riesgo de fuga puesto que tiene residencia legal en España así como "arraigo familiar y laboral". Está casado, tiene hijos menores con los que reside desde hace tiempo en la zona de Pontevedra.

En cuanto al segundo detenido, Uwe Erich B-K., sigue en prisión al haber decretado la Audiencia Nacional su entrega inmediata a Alemania, después de que el mismo aceptase su extradición. Esta deberá ejecutarse en un plazo de diez días, según confirman fuentes de este mismo tribunal.

Cabe recordar que Swen U. P.fue detenido el martes en su lujoso domicilio de Samieira en un operativo de la Guardia Civil en colaboración con agentes alemanes e italianos en relación a un supuesto grupo organizado que habría realizado estafas por valor de unos 12 millones de euros en países como Alemania, Italia, Arabia Saudí, Suiza o España. Fuentes de Eurojust indicaban que los miembros de este grupo "habrían estado obteniendo dinero de las víctimas que supuestamente estaría destinado a realizar inversiones rentables en su nombre" pero quedándose con el dinero.