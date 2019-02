La oposición pide volver a negociar la situación en Axuda ao Fogar

Las concelleiras Sandra Fernández Agraso, del BNG, y Vanessa Rodríguez Búa, no adscrita al Concello de Sanxenxo, han presentado una moción en la que solicitan la convocatoria de la mesa de negociación relativa a la gestión del Servizo de Axuda ao Fogar municipal para poner fin "al desastre organizativo en el que se encuentra".

Acusan al gobierno de Telmo Martín de imponer "de forma unilateral" un sistema de guardas cada 19 días en los días libres de las trabajadoras sin contraprestación alguna.

Asimismo, recuerdan que anteriormente una demanda de las propias trabajadoras contra el Concello acabó con una sentencia el pasado octubre en la que se les da la razón y se condena a la Administración local a reponer a las trabajadores afectadas en sus anteriores condiciones de trabajo "por un defecto en la convocatoria de la mesa de negociación que las dejó desprotegidas".

Ante esta situación ya se produjeron varias protestas por parte del personal, incluyendo concentraciones ante las puertas del Concello con el lema "Non aos abusos de Telmo Martín contra as traballadoras do SAF", aunque, según se lamentan las concelleiras en la moción, "no obtuvieron respuesta alguna por parte ni del alcalde ni del concejal de personal ni la de la Servizos Sociais".

Sandra Fernández y Vanessa Rodríguez señalan que la caótica situación ya viene de atrás, cuando en junio de 2015, "recién llegadas al gobierno local" se encontraron con una gestión del servicio "catastrófica". Por aquel entonces, a pesar de que todas las trabajadoras tenían las condiciones laborales por contrato, "la realidad es que en la práctica no se cumplía, provocando una desigualdad".

La falta de personal, aseguran, generaba un exceso de horas trabajadas por parte del personal para cubrir las bajas y vacaciones de las compañeras, lo que repercutía "en un deficiente funcionamiento del servicio, llegándose a una situación insostenible".