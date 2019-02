Marea achaca a Lores que no haga nada para la creación del Parque da Dignidade

Marea Pontevedra critica al gobierno local por "levar máis de mes e medio agardando a que o Concello de Pontevedra mova o primeiro papel para a creación do Parque da Dignidade en Lourizán".

Según la concejala de esta formación política, Carmen Moreira, "a falta de compromiso cos acordos plenarios do Bloque de Lores abre a porta a que Costas remate por dar luz verde a concesión que solicitará a Xunta para ampliar a depuradora nos terreos contiguos a actual".

Para el grupo municipal de Marea "os prazos en política sempre significan algo. A estas alturas en Lourizán resulta moi complicado crer nas casualidades" manifestó la concejala sobre la demora en la tramitación de todo lo relativo a la instalación del Parque da Dignidade.

Moreira mantiene que "por incompetencia ou por desleixo do goberno a veciñanza de Lourizán ten que seguir agardando pola creación desta zona de lecer, aprobada polo pleno para antepoñerse as intencións da Xunta de Galicia de ampliar a macrodepuradora dos Praceres nos mesmos terreos. O señor Demetrio igual esta cómodo agardando a que a Xunta amplie a depuradora, pero a veciñanza está máis que preocupada ante unha situación que xa viviron cando instalaron o ferrocarril. Logo dirán que non teñen competencias, que foi culpa da Xunta e outras escusas que xa coñecemos".

La moción aprobada en el pleno, a petición de los vecinos de esta parroquia, emplaza al Concello de Pontevedra a presentar un proyecto a Costas para que este organismo autorice una actuación de interés general y que mejore la calidad de vida de la gente de la parroquia. Además, esta autorización dificultaría la obtención de los terreos por parte de la Xunta para llevar a cabo el anteproyecto del emisario, que recoge una ampliación de 1.300 m2 y de 7 metros de altura.