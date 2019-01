O actor e humorista Touriñán presentará no Pazo da Cultura a II Gala dos Medios en galego

Presentación da gala no Concello de Pontevedra. // R.V.

O Pazo da Cultura acolle o vindeiro sábado 2 de febreiro, ás 12 horas, a II Gala dos Medios en galego, que chega da man da Amega (Asociación dos medios en galego). O humorista e actor Touriñán guiará o evento, no que intervirán Xaime Iglesias, da Asociación Cedofeita; Eva Mejuto, coordinadora do Salón do Libro Infantil e Xuvenil; Anxos Sobriño, da CTNL e o debuxante Kiko da Silva. O concelleiro de Normalización Lingüística, Alberto Oubiña, subliñou ao presentar este acto a importancia da existencia de medios en galego, "fundamental para a pervivencia da propia cultura galega, da información en chave galega e tamén para a creación de postos de traballo de xornalistas na nosa propia terra".