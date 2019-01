El compromiso artístico de Castelao

"A arte comprometida de Castelao segue a ser un sinal de identidade de todos os galegos e de todas as galegas sendo este Museo, que consideramos a súa casa artística, o mellor expoñente para transmitir e difundir as súas arelas, aínda vixentes a día de hoxe", afirmó Xosé Leal durante su intervención en el acto conmemorativo del nacimiento de Castelao. El diputado de Cultura y Lengua fue el encargado de abrir el turno de intervenciones sobre la puesta en valor del legado del rianxeiro, en el que participaron la investigadora de la Universidad de Vigo, Diana Vilas, el escritor y académico, Xesús Alonso Montero, y el director de la Editorial Galaxia, Francisco Castro, y que fue cerrado por el alcalde, Miguel Anxo Lores, y por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.

En el acto se presentó oficialmente la edición especial de los álbumes de guerra realizada por la Editorial Galaxia, de los que la presidenta de la Diputación destacó que esta edición facsímil permite ensalzar la vigencia de su legado pero también "non esquecer o que aconteceu na nosa terra para que nos serva como un elemento de reflexión cara o futuro. Vivimos un momento convulso, de mentiras tóxicas, de furia, de falta de reflexión profunda e eu creo que é máis necesario que nunca mirar cara atrás, analizar con seriedade e rigor o que aconteceu, para que non volva a suceder". Así, Silva recordó que "moitas veces as situacións que acaban en conflitos bélicos veñen de antecedentes de convulsión que non parten da racionalidade, senón das emocións máis primitivas".

Sobre este aspecto de la obra de Castelao, también se manifestó Xosé Leal afirmando que "nuns momentos nos que existen certas malas interpretacións do significado da súa obra en relación á memoria, debemos ser firmes na defensa do seu ideario." Un ideario que el diputado calificó como "democrático, a prol da xustiza social e da identidade de noso como país".

Por su parte, el director general de la Editorial Galaxia, Francisco Castro, presentó la edición especial de los álbumes, en un estuche que incluye los tres álbumes, "Galicia mártir", "Atila en Galicia", y "Milicianos", y un estudio del escritor Xesús Alonso Montero titulado "Tres páxinas excelsas da plástica cívica. O Guernica galego de Castelao (e outras estampas)".

Castro explicó que esta edición fue posible gracias a que el Museo de Pontevedra facilitó la obra original digitalizada y posibilitando lo que denominó la "primera edición fascimilar perfecta de estas obras".

En este sentido, la presidenta de la Diputación aprovechó la ocasión para felicitar a Editorial Galaxia por su compromiso con la memoria, historia y cultura y por esta edición facsímil cuidada, "unha verdadeira obra de arte que ademais é a primeira vez que se volven publicar tal como eran os orixinais dos tres albumes de guerra de Castelao".

En cuanto a los relatos sobre la obra del rianxeiro, Xesús Alonso Montero se centró en la dimensión histórica haciendo un repaso por la difusión de los álbumes y de la reacción que suscitaron tanto en la sociedad como en otros artistas plásticos del momento. Mientras, la investigadora Diana Vilas relacionó las obras con aspectos como el papel de la mujer, la reflexión sobre las causas y consecuencias de la guerra, o la posición del propio artista en relación a los hechos relatados en las estampas.

Carmela Silva también incidió en la reflexión formulada por la investigadora Diana Vilas y apoyó la necesidad de que se investigue más profundamente sobre aspectos relacionados con la presencia de la mujer en la guerra.

Menú ilustrado por Castelao

Tras las intervenciones, tal y como estaba previsto, el público asistente pudo degustar una versión del menú servido en una cena en el Casino de Pontevedra en 1918 y que había sido ilustrado por Castelao.

El pincho fue realizado por el alumnado del centro de Formación Profesional Carlos Oroza, introduciendo alguna variación sobre el original para actualizarlo y reinterpretalo, a modo de homenaje a la relación que Castelao había tenido con la ciudad de Pontevedra durante el tiempo que vivió en la ciudad del Lérez.