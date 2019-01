Absuelto el exgerente del Consorcio de Benestar por un accidente laboral en Moraña

El juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra absolvió al que era gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Roberto Rodríguez Martínez (exdirector de Augas de Galicia), de un delito de lesiones imprudentes y otro contra los derechos de los trabajadores por el grave accidente que sufrió una empleada en la cocina de la escuela infantil Galiña Azul de Moraña en diciembre de 2009.

En este caso también figuraba como acusado el concesionario del servicio de cocina de la guardería para quien trabajaba la empleada. La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de dos años de prisión para ambos acusados, pero finalmente rebajó a tres meses la pena que reclamaba para el concesionario al haber indemnizado ya a la empleada que sufrió el accidente. Esta mujer se disponía a limpiar el horno de la cocina cuando se apoyó en la puerta de éste y la cocina se desequilibró, cayendo sobre ella tres ollas que estaban al fuego, provocándole graves quemaduras en un 35% de su cuerpo.

Las acusaciones imputaban a ambos acusados que no "coordinaron las actividades preventivas y que tampoco se realizó un plan de evaluación de riesgos, permitiendo que el trabajo se realizase en condiciones inseguras". Sin embargo, y aún admitiendo el magistrado que la administración cometió una infracción al no realizar ningún plan de evaluación de riesgos, entiende que no hay "relación de causalidade" entre esta situación y el accidente que sufrió esta mujer. Para ello acude a las especificaciones realizadas por el fabricante de esta cocina que indicaba que no era necesario su anclaje. "A instalación foi correctamente realizada conforme ás instrucións do fabricante" por lo que si el propio fabricante no evaluó este riesgo considera no queda probado que este fuera detectado de realizarse un plan de prevención, al estar instalada, en teroía, de manera correcta. Por lo que procede a la absolución de ambos.