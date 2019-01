Eligen a Combarro para formar parte de la Red de Pueblos Mágicos de España

"Hay pueblos con encanto, pueblos singulares y bonitos, pero lo que nosotros buscamos son pueblos vivos, que tengan magia, y Combarro lo es y lo tiene". Así se refería Francisco Martín, director del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales, promotor de la Red de Pueblos Mágicos de España. El pasado jueves visitó la villa de los hórreos nombró a Combarro candidato a entrar en la Red de Pueblos Mágicos, un sello de calidad no vinculado directamente al turismo, pero sí a la promoción local.

Según explica Martín, Pueblos Mágicos busca pueblos "vivos, con características propias que los hacen únicos y de ellos emana una 'magia' especial y es eso lo que queremos potenciar para mejorar el Desarrollo Turístico de nuestros pueblos". "Hay pueblos singulares, que te llenan el alma con su gastronomía, con sus tradiciones, con sus fiestas, con un atardecer especial. Estudiamos diez aspectos diferente, también el natural y la verdad, de Combarro emociona casi todo", comentaba ayer el director del Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales, una entidad sin ánimo de lucro radicada en Granada.

Por medio de un equipo multidisciplnar formado por expertos en historia, arquitectura, sociología y técnicos en turismo, el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales estudian la calidad urbana, museos y centros, monumentos históricos, monumentos religiosos, rutas y senderos, fiestas y tradiciones, paisajes, riqueza natural, gastronomía y productos locales. "Hacemos una investigación online de posibles pueblos candidatos y después los visitamos para ver si cumplen con el perfil de pueblo vivo, mágico, y tras visitar Combarro, aunque con frío, quedamos encantados, me imagino que en verano debe ser un auténtico pueblo de revista", afirmó Martín tras su primera visita, que realizó sin avisar a las autoridades locales ya que "jugamos a la intriga, queremos vivir las sensaciones que puede tener cualquier turista antes de decidir si los pueblos son candidatos o no, porque queremos ver la experiencia real", explica.

Combarro pasó el corte y es ya uno de los pueblos candidatos de los 75 elegidos este año en toda España. De ellos, solo cuatro son de Galicia, siendo los otros tres Cambados, Betanzos (A Coruña) y Ribadavia (Ourense). "El caso de Cambados es diferente al de Combarro, lo seleccionamos por ser la capital del albariño, pero su patrimonio está mucho más disperso", comentó el director de la iniciativa.

Fortalezas y debilidades

"Con Combarro lo que más me gusto es que nada más aparcar, no veía los hórreos por ninguna parte, entonces le pregunté a un vecino, que resultó ser un miembro directivo de una asociación que se dedica a la conservación del patrimonio local y me guió muy bien diciendo que no me acompañaría porque era algo que iba a disfrutar más descubriéndolo por mi cuenta. Fue todo un ejemplo de lo que debe ser un pueblo vivo. Después me esperaba un pueblo más o menos modernizado, pero nos encontramos con un pueblo marinero tradicional, pero, sobre todo, fue el trato con la gente, muy amables todos y con un pueblo muy vivo a pesar de no ser temporada alta", explica Martín.

Sin embargo, el promotor de Pueblos Mágicos de España también señaló algunos "puntos débiles". "Que solo tenga una carretera de acceso (la PO-308) me preocupa, es uno de los déficits", señala interesándose sobre posibles atascos de vehículos. "Otro de los aspectos que encontramos que se podrían modificar es que nos encontramos con casas que se notan que están deshabitadas y algo de suciedad, pero entiendo que es un aspecto que puede cambiar en verano", apuntó. Y también señaló un tercer punto relacionado con el mobiliario de algunos establecimientos hosteleros. "Las sillas de plástico de algunos locales al lado de hórreos del siglo XVII y XVIII no pegan", apunta.