El chef Pepe Solla recibe insultos en internet por posicionarse contra el machismo y VOX

Nunca imaginó el chef Pepe Solla, dueño del restaurante Casa Solla, reconocido con una estrella Michelín y tres soles Repsol, que el día que compartiese en redes sociales el cartel de "Espacio libre de violencia de género" con las palabras añadidas manuscritas "y de VOX" se iba a generar tal polémica que terminaría recibiendo insultos y críticas a través de internet intentando desprestigiar el trabajo de más de 50 años de su familia.

Pero así ha sido, hasta tal punto que ha tenido que ponerse en contacto con la conocida página web Tripadvisor para que elimine comentarios falsos de también ficticios clientes de ideología de ultraderecha que se han cebado con su profesionalidad. Un comienzo de año un tanto alborotado al que el propio cocinero, con su habitual actitud positiva, intenta restar importancia, quedándose, asegura, con los apoyos que ha recibido de cientos de personas.

"Estas cosas pasan. Uno siempre asume que pueden ocurrir, pero nunca imaginé que pudiesen llegar tan allá", confiesa Solla, que previamente había colgado el cartel físico original, solo con la frase "Espacio libre de violencia de género", en la entrada de su negocio.

"Yo no hago nada con el fin de buscar polémica, suponía que no le iba a gustar a todo el mundo, pero nunca que llegase a donde llegó", dice sorprendido.

Solla cree que es muy grave que cuestiones de carácter social terminen en este tipo de debates. "No es el medio ni es la forma. Es algo que hay que medir y sopesar", considera.

El cartel contra el machismo, que miles de negocios en la comarca lucen tanto en sus entradas principales como en sus escaparates, no gustó a los reconocidos votantes de VOX, que no dudaron en utilizar las redes sociales para expresar ofensivas críticas. Entre esas páginas web se encuentra la famosa Tripadvisor, en la que los propios consumidores expresan sus opiniones sobre servicios, restaurantes, hoteles y negocios tanto privados como públicos de todo el mundo, así como de monumentos y ciudades en su conjunto.

Casualmente, todas las de carácter negativo fueron escritas en enero de este año. En este caso, Solla lo ha tenido bien fácil, porque hacen alusión a días concretos en los que su restaurante ha estado cerrado por vacaciones.

"Yo no cuestiono para nada a Tripadvisor, porque yo mismo la uso, pero a veces hay gente que hace un mal uso de ella", afirma.

Por ello, decidió ponerse en contacto con los administradores de la página web para explicarles la situación que se había generado a raíz de su posicionamiento contra la violencia de género.

"Les pedí, de hecho, que eliminasen tanto los mensajes negativos como los de apoyo que había recibido, que fueron muchos más", asegura.

Y es que además de aquellos que cumplieron sus amenazas, como un tuitero que así lo anunció en Instagram ("Buahhh, pues ya no voy. Voy a joderles un rato en Tripadvisor"), también hubo de quien quiso expresar su cariño al trabajo y profesionalidad de la familia Solla: "Esta polémica ya me sienta mal. Me encanta que Pepe Solla se posicione contra la violencia. A quién no le guste..Ya sabe.. Por otro lado catalogar restaurante por ideología..Me parece de ignorantes. Pepe Solla hace años que cocina maravillosamente..quien no quiera ver eso..que no busque disculpas. Gracias Pepe Solla. Gente Como vosotros está bien que se posicione. Volveremos!".

"Pasos hacia delante"

"Hay ciertas cosas que debemos pelear y la violencia de género es una de ellas. Hay que reconocer que desgraciadamente que quienes se llevan el mayor daño hasta ahora son mujeres. Hasta ahora ha habido consenso entre todas las fuerzas políticas para apoyar leyes y todos los esfuerzos tendrán algún beneficio", considera Pepe Solla, que lamenta que ese consenso se rompa ahora con la entrada de nuevas fuerzas políticas.

"Me incomoda que este tema se utilice como arma de negociación. Es algo muy denunciable", se reafirma.

"Nunca se debe ir hacia atrás. Ya teníamos un camino andado y no debemos ir hacia atrás. Que todos los pasos que demos sean hacia delante. Es algo que afecta a muchas familias y tiene muchos daños colaterales", concluye.