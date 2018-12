"Nunca sospeché nada", afirma el taxista que llevó al atracador de una tienda en Sanxenxo

La Guardia Civil resolvió en menos de una hora un atraco a punta de pistola ocurrido en la madrugada de ayer en un tienda 24 horas de Sanxenxo. Los agentes detuvieron al presunto atracador en un conocido club de alterne situado en O Vinquiño, después de que hubiese recorrido en taxi la distancia que separa Portonovo del poblado de O Vao y hubiese regresado, en el mismo vehículo, al municipio turístico. Se trata de un joven de 27 años de edad, natural de Vilanova de Arousa, que reside en Portonovo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la madrugada. El joven requirió los servicios de un taxista en Portonovo, pidiéndole que le llevase a Vilagarcía. "Una vez dentro del taxi me dijo que le llevase a Sanxenxo, que tenía que coger unas cosas en la tienda 24 horas", relata Alberto Agís, un autopatrono de Areas que acumula cinco años de profesión y que no llegó a darse cuenta del delito.

Estacionó delante de la Casa Consistorial de Sanxenxo y comprobó como su cliente caminaba tranquilamente hasta la tienda. Y tras unos minutos volvía a salir, caminando con la misma pausa, y volvía a subirse al taxi, en el asiento del copiloto. Frente a ellos estaban al menos otros cuatro taxistas, haciendo el turno de noche en la parada situada en el lateral de la plaza Pascual Veiga. Nadie sospechó nada.

En el momento del atraco, en el interior del establecimiento 24 horas se encontraban el propietario y dos clientes, a los que el ladrón ordenó no salir en varios minutos, según explicaron después las víctimas.

"Emprendimos el viaje en cuanto se subió y encaramos la vía rápida. A los pocos kilómetros me dijo que había cambiado de idea, que quería ir a Pontevedra", explica el taxista.

No le llevó hasta el poblado de O Vao, pero le dejó en las proximidades. "A mí no me gusta pararme ni acercarme a ese poblado. Así que le dejé cerca. Le dije que eran 50 euros, me pagó y salió caminando, tranquilamente. Me pidió que le esperase, que no tardaría en volver. Y eso hice. Di unas vueltas y en un rato lo recogí".

El taxista sospecha que su cliente se pudo acercar a O Vao, pero no tiene la certeza. Cuando regresó volvió a dudar sobre el destino, "pero finalmente me dijo que lo llevara a O Vinquiño y lo dejé en la puerta del club".

Durante el trayecto el taxista reconoce que fueron conversando. "Hizo alguna referencia a su mujer, a que no podía enterarse de que esa noche estuviera por Sanxenxo".

Insiste en que nada le pareció sospechoso. "Salvo que cuando me pagó el viaje de vuelta y le dije que eran 65 euros, por el tiempo de espera, sacó del bolsillo unos billetes de 10 euros arrugados. Tenía bastantes. Pero solo dijo que no había problema, que el dinero no era un problema. Me pagó y se fue. Nunca sospeché nada".

El joven vilanovés se llevó del atraco toda la recaudación, que se cifra en unos 700 euros.

Apenas pasaran unos minutos desde que Alberto Agís dejara a su cliente en el club cuando recibió una llamada de la Guardia Civil preguntándole por lo ocurrido.

"Los taxis están localizados por GPS", explica Alberto Agís. Y antes de que él y su cliente llegasen a Pontevedra el propietario del establecimiento atracado, y los dos clientes que se encontraban en el interior en el momento de los hechos, salieron al exterior y denunciaron los hechos.

Fue en ese momento cuando los taxistas de guardia en Pascual Veiga se enteraron de lo que acababa de ocurrir.

Operativo

En el operativo participaron patrullas de Sanxenxo y O Grove, que recabaron la versión del taxista y pudieron reconstruir el itinerario del supuesto atracador hasta el citado local. Los agentes lo encontraron todavía en su interior, del que salió ya detenido, menos de una hora después del asalto.

La investigación continúa abierta para tratar de localizar el arma, no se sabe si real o simulada, utilizada en el atraco, ya que en el registro tras la detención no fue encontrada en poder del joven.

"Yo no vi ese arma en ningún momento. Del bolsillo se le cayó un paquete de tabaco. Es lo único que yo vi", explica el taxista, que ayer por la mañana todavía no era consciente de que se había visto envuelto en una situación de cierto riesgo para su integridad. "No lo piensas. Ahora me empiezo a dar cuenta de que si era cierto que llevaba una pistola podría haberla usado contra mí. Pero la verdad es que su comportamiento fue correcto en todo momento".