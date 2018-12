El helicóptero de Salvamento rescata en Vilaboa a un hombre que se tiró al agua a por su perro

El helicóptero Pesca I de Salvamento Marítimo rescató esta tarde a un hombre que se había lanzado al agua a rescatar a su perro en las Salinas do Ulló en Vilaboa.



Las Emergencias del 112 Galicia fueron alertadas sobre las cinco de la tarde de este 25 de diciembre. El afectado, un joven vecino de Marín, se había metido en la marisma de las Salinas do Ulló para rescatar a su perro, quedando semisumergido en un banco de arena del que no podía salir.





Ambos fueron arrastrados por la corriente del agua y se resguardaron en un islote.

Pesca 1 rescata a varón en illote próximo #Vilaboa tras tirarse a auga para socorrer o seu can. Ambos trasladados sans e salvos a peirao próximo. pic.twitter.com/c96DXmtJrp — Gardacostas Galicia (@GardacostasGal) 25 de diciembre de 2018

Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Alertado Salvamento Marítimo , se trasladó a la zona el helicóptero Pesca I con base en Vigo , que con la ayuda de un rescatador logróPosteriormente fue trasladado alEl afectado advirtió previamente a los rescatadores que. Acudieron al siniestro patrullas de la Guardia Civil y de Protección Civil de Vilaboa.