"Nos golpeó brutalmente y él duerme tranquilo mientras nosotras estamos atemorizadas"

Las dos jóvenes que en la madrugada del domingo fueron agredidas en Sanxenxo están aturdidas. Ambas necesitaron acudir el lunes por segunda vez al centro de salud de Baltar al incrementarse el dolor provocado por los golpes que recibieron la madrugada del domingo cuando se dirigían a la zona de ocio situada en el puerto deportivo de Sanxenxo. F.O., un joven de 29 años natural de Vilanova, es el supuesto autor de los golpes. Aunque fue identificado por la Guardia Civil y trasladado al cuartel para tomarle declaración, el joven quedó en libertad el mismo domingo. Contra él hay al menos siete denuncias. Dos por infracción penal presentadas por las dos víctimas y al menos siete interpuestas por los testigos presenciales.

A pesar de haber sido víctimas de una butal agresión, ambas tienen "miedo" y su temor principal es que las localice el joven de Vilanova que las golpeó. "Él dijo que no le iba a pasar nada por golpearnos, y si nos localiza aunque sea a través de las redes sociales no sabemos qué puede hacernos. Pasamos pavor. Estamos atemorizadas", asegura una de las víctimas, que reconoce que desde la madrugada del domingo no ha podido dormir tranquila ni una hora y que le asaltan las ganas de llorar sin motivo aparente.

"Siento mucha rabia e impotencia. No consigo asimilar que este sistema judicial permita a una persona pegarle a dos chicas sin motivo alguno y que él pueda estar durmiendo tranquilo en su casa mientras nosotras estamos pasando un infierno".

Ambas jóvenes salían de un conocido local en Sanxenxo para dirigirse a la zona de ocio nocturno situada en el puerto deportivo. El presunto agresor formaba parte de otra pandilla que había coincido en el mismo restaurante y que iba en la misma dirección.

Comentarios salidos de todo, algún insulto, constantes faltas de respeto por parte del joven vilanovés como "morriñentas", "putas", "aquí cheira a regla que apesta" agotaron la paciencia de la primera agredida, que le recomendó que en su estado "no debería seguir en la calle". Una bofetada con la mano abierta acabó con la chica en el suelo. La segunda agredida echó a correr para proteger a su amiga. Pero no llegó. Él la agarró para frenarla, la zarandeó y la empujó contra el asfalto. Su parte médico refiere una contunsión costal con agrasión en una mama y dolor en la cara.