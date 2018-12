FARO refrenda su compromiso indeclinable con Pontevedra y su área metropolitana

La edición de Pontevedra de FARO DE VIGO cumplirá el próximo viernes 25 años de compromiso con la ciudad del Lérez y su comarca. Aquel primer número de la edición significó redoblar la apuesta de cercanía y proximidad que ya venía manteniendo el decano con Pontevedra y su área a lo largo de su dilatada trayectoria periodística. Ahora, FARO renueva este compromiso a través de la exposición "Pontevedra en portada" que recoge estos 25 años de historia en 78 portadas que muestran los principales hitos informativos de la ciudad en el último cuarto de siglo.

La exposición, instalada entre la plaza de San José y la calle Rosalía de Castro, fue inaugurada ayer por el director general de Prensa Ibérica, Isidoro Nicieza; el director de FARO, Juan Carlos Da Silva; el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; y el diputado provincial, Carlos López Font, quien acudió en representación de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que no pudo asistir por encontrarse de viaje. También estuvo presente el gerente del periódico, Pedro Costa. Tras un primer recorrido por los siete cubos que componen esta muestra, la exposición quedó abierta a los ciudadanos y el acto se trasladó al Palacete de las Mendoza, en donde intervino el director del diario decano de la prensa nacional.

Da Silva subrayó que "vistos en perspectiva", estos 25 años de la edición de Pontevedra "supoñen un enorme pulo no compromiso incuestionable do decano con Pontevedra e con toda a súa área metropolitana" y que se suma "a unha traxectoria moito máis que centenaria de servizo e entrega indeclinable a este territorio, ao que dende sempre FARO estivo enraizado como parte inseparable da vida das súas xentes".

FARO "sempre estivo aí"

Da Silva destacó el papel del decano como "valedor" de la comarca. "Sempre estivo aí", remarcó, incluso en los tiempos en los que Pontevedra "era a única capital de provincia que carecía de xornal local entre 1939 y 1963". "Aí estaba FARO, dándolle voz, cubrindo ese baleiro cando outros quedaron polo camiño", añadió.

La relación del periódico con la comarca "é tan estreita" que ahora es ya "inconcebible a traxectoria dun sen a do outro e viceversa". Da Silva señaló que la hemeroteca del decano no solo es la crónica de la ciudad y de su área, sino también garante de su "memoria histórica".

Considera que es precisamente esta "permanencia no tempo, o arraigo, a familiaridade e proximidade ás súas xentes, a súa fiabilidade, o que fixo que en Pontevedra ao igual que en gran parte de Galicia" se implantara "un sentimento de pertenza do xornal, que é percibido como propio polos seus habitantes". "Un sentimiento que continúa máis vivo que nunca e que nos obliga a ser cada día ainda más esixentes nas nosas responsabilidades", dijo.

Al igual que la ciudad, en estos 25 años también evolucionó el propio decano, de tal forma que "hoy FARO ya no es solo un periódico de papel, sino un medio de comunicación multiplataforma", en "permanente renovación tecnológica" para situarse "a la vanguardia del cambio, listos para dar respuesta a las nuevas formas de consumo digital con los mismos valores de la marca de la casa de siempre: el buen periodismo".

Da Silva destacó la importancia de la credibilidad atesorada por FARO a lo largo de su trayectoria como garantía para adentrarse en un "inmenso océano digital" en el que "no todo vale". "A la vista está, cada vez que ocurren acontecimientos relevantes, las mentiras sectarias y las manipulaciones interesadas que se propagan sin control por las redes", explicó. Por eso resalta que "tan solo los medios imbuidos del espíritu de un verdadero editor, como FARO, garantizan una información rigurosa y al servicio de los ciudadanos".

Subrayó que "servir a sus lectores" es la verdadera finalidad de un periódico y que "leal a ese espíritu que constituye parte fundamental de su esencia", FARO no ha querido pasar por alto esta efeméride para rendir también "tributo a la sociedad a la que nos debemos y para refrendar a la vez nuestro inquebrantable compromiso con los pontevedreses". "Ustedes son los auténticos protagonistas de esta efeméride", remarcó en su intervención; "sin su exigencia y su apoyo, esta dilatada travesía habría resultado imposible", añadió. "FARO es su periódico porque son ustedes los que lo han hecho suyo", finalizó.

En su intervención, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quiso transmitir "con toda sinceridade os parabéns a FARO por estos 25 anos da edición de Pontevedra". Lores destacó el papel de la prensa en una sociedad "cada vez máis plural" y que "o feito de que existan medios como FARO" permiten "enriquecer moitísimo as sociedades".

El alcalde pontevedrés destacó en su intervención que las portadas escogidas por el cronista Rafael López Torre "son bastante representativas" de la "evolución da cidade nestos últimos 25 anos". Una larga trayectoria informativa a la que se refirió bromeando que "non é tanto como o que levo eu no Concello pero casi". Lores subrayó que "Pontevedra é o que é porque existen unha serie de publicacións, entre eles o FARO, que recollen o que é a cidade e a súa evolución con unhas visións máis ou menos parciais pero que recollen a evolución desta cidade da que estou moi orgulloso, e da que todos os pontevedreses estamos moi orgullosos". Fernández Lores celebró estos 25 años de edición de Pontevedra y deseó "como mínimo outros 25 ou 30 anos máis". Como "galego e nacionalista", el alcalde cerró su intervención con un único y cariñoso reproche, "suave pero contundente", pidiendo un poco más de presencia "do noso idioma galego" en el periódico, un reproche que hizo extensible al resto de medios.

Por último, el representante de la Diputación, Carlos López Font, destacó el "orgullo" que supone para la provincia contar con el diario decano de la prensa española. Para López Font, la exposición "Pontevedra en Portada" es "el mejor reflejo de que FARO se convirtió en referencia de lo que es la información en el conjunto de la provincia y en especial en Pontevedra y su comarca".

El diputado provincial incidió en la importancia de que "en estos tiempos difíciles para los medios, cuando algunos lo que persiguen es la desinformación", FARO esté presente "con su importante trayectoria de objetividad y credibilidad". Es por ello que señaló que la Diputación se suma a esta celebración de 25 años de la edición de FARO en Pontevedra que además se solapa con otra efeméride para el decano, como son los 40 años de Prensa Ibérica, cuatro décadas de "compromiso con las libertades y con la evolución social y política de nuestro país".

López Font hizo suyas las palabras de la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Arantza Sarasola, quien "puso en valor cómo los españoles concedimos a los medios un papel fundamental como garantía de la democracia y el progreso" y aseguró que este papel "FARO y Prensa Ibérica lo han cumplido con creces".