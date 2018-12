Paula Yubero "Si escribimos un mensaje en el móvil al volante, recorremos 660 metros a ciegas"

Paula Yubero es, desde el pasado octubre, la cabeza visible de la Dirección General de Tráfico en la provincia. Tras ostentar el cargo de jefa provincial en Lugo desde 2012, llega a Pontevedra y lo hace advirtiendo de los peligros de ciertas conductas que hay que evitar siempre, pero especialmente en fechas como las actuales: "El mes de diciembre es especialmente complicado y se intensifica más si cabe la vigilancia por varios motivos". Peores condiciones climatológicas, menos luz solar y "un mayor número de desplazamientos de corto y largo recorrido motivado por las festividades".

-Querría preguntarle por la evolución de la siniestralidad en la provincia en lo que va de año, que comenzó con unas cifras realmente esperanzadoras de fallecidos, incluso con varios meses sin víctimas, para finalmente dispararse la siniestralidad, especialmente en el verano. ¿A qué se puede deber? ¿Hay cierta relajación de los conductores respecto a algunas costumbres en las que habíamos mejorado en los últimos años, como el uso del cinturón o los despistes?

-El estival es uno de los períodos en el que se producen, desde un punto de vista general, más accidentes, motivado fundamentalmente por el aumento del número de desplazamientos a zonas de ocio y de turismo. No obstante, atendiendo al aumento de accidentes mortales y fallecidos en los últimos cuatro años a nivel nacional, quizás podemos decir que sí existe cierta relajación. El cinturón de seguridad es una muestra. El año pasado 189 fallecidos no lo llevaban. En Galicia este año no hacían uso el 24% de los usuarios de turismos y furgonetas, y las distracciones en tan sólo dos años han superado a la velocidad como factor concurrente. Y todo por el uso del móvil al volante.

-Una de las grandes batallas sigue siendo la lucha contra la conducción alcohólica y bajo los efectos de las drogas, ¿cómo está la situación en la provincia de Pontevedra? ¿Detectan que la reincidencia es uno de los principales problemas, tanto en este aspecto como en la conducción sin permiso?

-El alcohol y las drogas en la conducción siguen siendo un problema. A nivel nacional aparece ya como el tercer factor concurrente, figurando en el 26% de los casos. Y a nivel autonómico y provincial se presenta de forma significativa, y ello a pesar del número importante de campañas que se realizan año tras año, de intensificar su vigilancia y de intentar concienciar acerca de la necesidad de disociar el consumo con la conducción. Se ha avanzado mucho pero aún queda mucho por hacer. El año pasado por parte del Subsector de Tráfico de Pontevedra se obtuvo una tasa de positivos de un 1.9%. Y aunque la cifra parezca pequeña estamos hablando de más de 4.100 positivos. En el caso de drogas, se realizaron más de 3.200 pruebas, implicando más de 1.300 positivos. Y si, existen casos de reincidencia. Éste es un asunto que también nos preocupa.

-Los motoristas fueron uno de los colectivos más afectados por la mortalidad el pasado año ¿Cómo está evolucionando la siniestralidad este año?

-Afortunadamente este año a nivel provincial, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional en donde se produjeron 359 víctimas mortales motoristas, la mortalidad en este colectivo está descendiendo, en especial en vía interurbana en donde hasta la fecha se han producido 4 víctimas mortales. El año pasado las cifras fueron especialmente alarmantes ya que el 50% de los fallecidos lo fueron de este colectivo vulnerable.

-¿Qué medidas se han tomado para intentar reducir el número de víctimas en este colectivo?

-Entre otras medidas se está trabajando de manera intensiva en la vigilancia de las rutas más frecuentadas por motoristas, así como en las vías en las que se han producido más accidentes mortales y graves de éste y otros colectivos. Pero no hay que bajar la guardia, es preciso seguir trabajando.

-Y en cuanto a los peatones, ¿se han mejorado también las cifras de atropellos?

-Se trata de un colectivo que también nos preocupa y en el que estamos focalizando esfuerzos. En España en 2017 fallecieron 351 peatones en accidentes de tráfico, lo que supone el 19% del total de fallecidos. De ellos 103 lo fueron en interurbana. A nivel provincial no podemos hablar de un aumento, sino de cifras más o menos similares. En el 2017 fallecieron 8 peatones y hasta la fecha en el 2018, 7 personas, 4 en vía interurbana. Estamos trabajando también intensamente en este sentido informando, educando y concienciando, entre otras actuaciones.

-Ya me indicaba antes que las distracciones están generando cada vez más accidentes y se está hablando de aumentar la dureza de las sanciones por el uso del móvil y otros dispositivos al volante, ¿esta situación la están detectando también en la provincia de Pontevedra?

-El problema de la utilización de dispositivos electrónicos y de móviles afecta a nivel nacional y a nivel provincial. Las distracciones son el primer factor concurrente que influye en los accidentes graves y mortales, y dentro de ellas el móvil aparece como la primera causa. El móvil es un elemento que se ha vuelto imprescindible para cada uno de nosotros, pero debemos ser conscientes de que su uso mientras conducimos nos aparta de lo verdaderamente importante, de la carretera, y que mientras intentamos contestar a una llamada o mientras intentamos accionar el móvil de la forma que sea, tenemos un número de probabilidades muy elevadas de poder sufrir un accidente mortal o grave, con las consecuencias que desafortunadamente ello conlleva.

-¿Son estas conductas tan peligrosas como circular ebrio?

-Sí, desde luego. Tenga en cuenta que al marcar un número en el móvil a una velocidad de 120 km/h recorremos, sin ver la carretera, una distancia de 429 metros, equivalente a unos 4 campos de fútbol. Si escribimos un mensaje recorremos 660 metros a ciegas. Además, la distracción ha superado al consumo de alcohol o drogas en la conducción, como factor concurrente, situándose por delante de éste último.

-En los últimos meses ha habido varias sentencias dictados por los juzgados de la capital anulando ciertas sanciones y multas relacionadas con la calibración de los radares o los análisis de laboratorio de los positivos por drogas, ¿se han tomado medidas para impedir que estas multas vuelvan a ser anuladas?

-La mejora continua siempre es necesaria. Siempre que obtenemos un fallo de un juzgado estimando un recurso a un ciudadano, independientemente de la materia de que se trate y en aquellos casos en los que tenemos la potestad, realizamos un ejercicio de análisis y estudio para mejorar y, en su caso, tomar las medidas que sean necesarias.