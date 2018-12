| Combarro rindeuse onte á musica tradicional coa foliada organizada pola ACDeM Armadiña onde non faltaron as pandereteiras e os cantos tan tradicionais da vila mariñeira. A festa foi no Fogar Armadiña, sede da asociación organizadora, onde moitos veciños acudiron co seu instrumento para amenizar a velada onde non faltou tampouco os petiscos para a merenda.