La oposición arremete contra Martín por su proyecto de reforma del puerto de Portonovo

Los grupos de la oposición de Sanxenxo, BNG y PSOE, rechazan el anteproyecto de reforma del puerto de Portonovo que plantea el gobierno de Telmo Martín y que contaría con una inversión de las administraciones de un montante de 20 millones de euros.

Para el BNG, "Martín está a capitanear a privatización do porto de Portonovo" y su portavoz afirma que "pretende unha macroinversión pública nunha zona na que o Concello non ten competencias, para repartir logo o pastel en beneficio de sectores privados".

Según los nacionalistas, "na nova ofensiva de campaña do señor Telmo Martín e o Partido Popular ven coa coñecida estratexia de fogos de artificio e moito ruído retomando unha proposta de campaña do 2015 e agora vende como proposta estrela para as eleccións do 2019 para poñer patas arriba a zona portuaria de Portonovo".

Para el grupo nacionalista, "un dos temas máis preocupantes do proxecto son os recheos exteriores pretendidos no espazo portuario, roubándolle terreo ao mar sen pensar nas consecuencias. Os recheos interiores nun porto consolidado como é o de Portonovo non afectaría ao entorno, pero os dous recheos externos que propón o PP terán un gran impacto ambiental, con cambios nas correntes que afectarían á deposición da area tanto da praia de Silgar como a praia de Portonovo, semella que Martín non lembra que xa temos un precedente da influencia que o Porto de Sanxenxo tivo na praia da Carabuxeira que aínda está pendente de rexenerar por valor de 1 millón de euros".

Otra de las cuestiones esgrimidas es que esta reforma afectaría negativamente al punto de carga de los barcos de pasaje que van a Ons y Cíes colocándolos detrás de la lonja, por no haber "marxe de manobra".

"Idea galáctica"

Por su parte, el PSOE, a través de Ainhoa Fervenza considera la iniciativa de Martín, "unha idea galáctica, unha falacia que volve a demostrar a inexistencia de un proxecto común de pobo".

En este sentido, insta al gobierno local a impulsar Portonovo "con medidas que favorezan o comercio e se retome a vida na zoa alta de Portonovo, e non se concentre únicamente na franxa costeira".

Recuerda proyectos de Martín como "o Telmo do tranvía, o Telmo da cidade deportiva, o Telmo da praia en Nantes, o Telmo do campo de golf, o Telmo do subterráneo por debaixo da Avenida Luis Rocafort ata a via rápida?marabillosos proxectos que dixo que ía a traer a este Concello, todas eles no baúl dos recordos, e menos mal, todos sacados en momentos preelectorais?que casualidade".