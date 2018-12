O Concello presenta "É-trad" para fomentar a música tradicional en Poio

O Concello de Poio foi protagonista onte na feira das industrias culturais de Galicia, o Culturgal, que se celebra estes días en Pontevedra. A concelleira de Cultura, Lidia Salgueiro, acompañada dos diputados provinciais Xosé Leal e Eva Villaverde; o alcalde de Poio, Luciano Sobral; a concelleira de Educación, Marga Caldas, e da dinamizadora sociocultural do Concello, Cecilia Prieto, presentaron "É-trad".

Trátase do programa do Dinamiza Poio 2019, que ten por obxetivo fomentar o patrimonio e os espazos naturais de Poio. Nesta ocasión, co "É-trad" fomentarase a recuperación e mantemento da música tradicional, apoiando as iniciativas das asociacións e grupos poienses, como Vides Novas, que leva anos recuperando a música popular. Ao longo do próximo ano desenvolveranse obradoiros de música tradicional, aínda que con tintes electrónicos, para familias e mozos.