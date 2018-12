Ingresa en prisión tras sumar hasta seis condenas en un año por conducir sin carné

La multirreincidencia sigue siendo uno de los principales problemas de la delincuencia al volante y la causa por la que decenas de conductores pontevedreses están acabando con sus huesos en prisión.

Uno de los últimos casos es un conductor que en apenas un año sumó un total de cinco sentencias condenatorias por conducir sin carné. La sexta condena a penas de cárcel se produjo en septiembre de este mismo año y la Audiencia de Pontevedra no le ha dado más oportunidades , deberá ingresar en un centro penitenciario.

Los hechos se remontan a marzo de este mismo año, cuando el acusado conducía un vehículo propiedad de un tercero (el decomiso de su propio vehículo no había impedido tampoco su reiteración delictiva) por el kilómetro 4,2 de la P0-546 entre Marín y Pontevedra. Estando ya en el término municipal pontevedrés fue dado el alto por las Fuerzas de Seguridad, comprobando los agentes que estaba al volante pese a haber perdido todos los puntos de su permiso en una resolución que le fue notificada por la Jefatura Provincial de Tráfico en junio de 2016.

El acusado tuvo que comparecer ante el juez, quien lo condenó a una pena de cuatro meses y 15 días de prisión, teniendo en cuenta como circunstancia agravante que desde la pérdida de los puntos de su carné y a lo largo del año 2017 ya había sido condenado otras cinco veces seguidas por circular a pesar de no haber recuperado el permiso.

Tras las cuatro primeras sentencias siendo condenado a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, la quinta condena de tres meses y dos días de prisión se fue suspendida, pero el juzgado consideró que no había lugar para suspender esta última por lo que deberá ingresar en un centro penitenciario. El acusado apeló a la Audiencia Provincial, pero el tribunal no ha hecho más que ratificar esta decisión. Señala en su sentencia que "la relevancia de los antecedentes del acusado" hacen concluir que que "no es razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión de delitos en el futuro" por lo que insiste en que no se suspenda la entrada en prisión.