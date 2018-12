Sobral opta a revalidar por el BNG una Alcaldía que ocupa desde 1995

El histórico nacionalista Luciano Sobral será el cabeza de lista para las elecciones municipales del próximo mes de mayo en Poio por el BNG. Sobral aspira así a revalidar el puesto de alcalde que ocupa desde 1995, logrando mayorías absolutas en 1999 y en 2003. Ayer era anunciado como "el mejor candidato para gobernar otros cuatro años" por el responsable local del BNG, Xosé Luis Martínez, y en presencia de un "pequeño pero importante" grupo de la asamblea nacionalista de Poio.

Sobral, que fue elegido de forma automática por ser el único candidato del proceso abierto por el BNG, destacaba que para él es "un orgullo poder volver a encabezar un equipo de trabajo de una organización política que tiene presencia en el Concello desde el 1979 en unas elecciones, el BNG, como proyecto nacionalista y como organización viva en nuesto municipio". Y señaló que el de los nacionalistas locales es "un proyecto que tienen las ideas claras para transformar la vida de Poio". "El Concello de Poio lleva desde 1995 en el ADN al BNG y Poio es hoy lo que el proyecto del BNG hizo en estos años y ahora seguimos viendo hacia el futuro", afirmó.

En la presentación de su candidatura, Sobral abordó las necesidades que se habían cubierto en el municipio, las que se estaban cubriendo y los retos del municipio en el futuro que defenderá su proyecto. En ese sentido, cargó contra la Xunta por "intentar frenar muchos de los proyectos" del gobierno local y señaló el apoyo del BNG y vecinos reclamando mejoras de seguridad vial en la PO-308 y en Campelo, con intervenciones en marcha actualmente.

Dentro de las necesidades por las que trabajará destacó las mejoras sanitarias en el municipio, tanto en cantidad como calidad del servicio, la finalización del PXOM y de disponer de un parque industrial, señalando al PP como culpable de que no se llevaran a cabo.

Cuestionado sobre si se planteaba una futura retirada de la política, el actual regidor del municipio fue tajante. "Siempre estaré del lado del Concello y del BNG, no me considero imprescindible. No sé si va a ser las últimas, que en algún momento tiene que haber unas últimas pero, como dice el Cholo Simeone, vamos partido a partido y ahora jugamos este partido y vamos a ganar las elecciones convenciendo a los vecinos".