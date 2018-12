"A partir do 1991 eu estaba preso, non puiden estar en nada"

José Ramón Prado Bugallo fue el único de los seis acusados que utilizó su turno de última palabra para hacer un par de "puntualizaciones", como él mismo dijo, ante el tribunal.

Se referían sobre todo a uno de los bienes adquiridos por su hija mayor, una batea de ostra que compró a su abuela, una operación en la que el fiscal detectó anomalías como que ese mismo año hubiera ya recuperado toda la cantidad invertida. El fiscal, además, llamó la atención sobre el nombre de la batea, bautizada como "Prado I" el nombre de Sito Miñanco y un apellido que, sin embargo, no llevaba su madre y abuela de su hija, que era Bugallo.

Sito Miñanco precisó que si ciertamente la batea era de su madre, se llamaba Prado no en referencia a él mismo, sino a su padre, que fue el propietario cuando la compró en 1970, "cuando yo tenía quince años". Luego pasó a su madre y de su madre a su hija. "O que lle debe quedar claro ao tribunal e que cando se vende unha batea, véndese baleira, véndese a concesión" y explicó que si su hija desquitó de inmediato la inversión fue porque "a súa abuela deixoulla cargada de ostra".

También la defensa de la hija mayor de Prado Bugallo en su informe aludió más a una cesión que a una compra de la batea y se preguntó si "ahora dejar una batea de una abuela a una nieta va a ser un delito de blanqueo".

En su alegato de última palabra, José Ramón Prado Bugallo también insistió en que difícilmente pudo intervenir en todas las operaciones económicas que citó la Fiscalía después de su primera detención por tráfico de cocaína: "Eu a partir do ano 1991 estaba preso, así que non puiden estar en nada, nin en astilleros O Facho", ni en otros negocios a los que apuntó el fiscal, dado que no volvería a salir de la prisión hasta 1998.

El resto de los acusados declinaron hacer uso de este turno de última palabra, aunque sí la exmujer de Miñanco, Rosa María Pouso, dio las gracias al tribunal. El juicio, que comenzó a finales del mes de octubre, quedó visto para sentencia.