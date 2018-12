Una moción sobre la "Presa do Inferno" divide al tripartito de Ponte Caldelas

La presentación de una moción por parte del colectivo Arrente do Chan-Pladever para solicitar el fin de la explotación de la "Presa do Inferno" provocó las primeras tensiones en el gobierno tripartito de Ponte Caldelas en el último pleno.

Arrente do Chan entiende que la hidroeléctrica Presa do Infierno es ilegal ya que desde hace más de 8 años tiene caducada su concesión y sigue turbinando y sobre todo "causa un impacto muy negativo en el ecosistema del río Verdugo y por ende en la economía y bienestar de la población".

Si en Soutomaior la moción fue aprobada por por unanimidad, en el pleno de Ponte Caldelas salió adelante por los votos a favor de PP y BNG, este último socio de gobierno del tripartito. Los otros dos partidos gobernantes, UVP se abstuvo mostrando un gran malestar con sus socios del BNG y el PSOE, del alcalde Andrés Díaz, votó en contra.

Para el colectivo que presentó la moción la actitud de alcalde "fue completamente decepcionante, al no razonar su posicinamiento que ha cambiado en el último mes".

Arrente do Chan se entrevistó recientemente con el presidente de Augas de Galicia que se comprometió a iniciar el expediente de caducidad y la visita de un técnico a zona. Además aseguró que la empresa deberá dejar el río restaurado o bien se hará una nueva concesión hidroeléctrica con todas las garantias medioambientales.

Discusión

Durante la sesión plenaria se produjo una acalorada discusión entre el portavoz de AVP, Alfonso Gutiérrez y los concejales nacionalistas al acusalos Gutiérrez de "malos compañeiros de goberno" por "non ter palabra" e "non respectar os acordos de goberno" porque, según aseguró, el tripartito decidiera no llevar al pleno la moción de "Arrente do Chan-Pladever". Por su parte, el portavoz BNG argumentó que era una moción que tenían todos los grupos desde hace una semana yque la traían al pleno "porque así o decidiu a asemblea local do BNG".

El PP votó a favor de esta moción al entender que el río Verdugo "é patrimonio de tódolos veciños de Ponte Caldelas e debe ser posto en valor. A concesionaria debe cumplir coa lexislación vixente así como coas sentenzas que a obrigan a adaptarse a actual normativa medioambiental e se non é así, proceder ao fin da explotación da presa. O río Verdugo está moi castigado polas minicentrais e o mínimo que se lle pode esixir ós que explotan estas concesións e que o fagan de acordo a lei e coas tecnoloxías que teñan un menor impacto ecolóxico", aseguró el portavoz municipal del PPdeG, Ricardo Castro.