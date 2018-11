Un vídeo para desear viajar a Pontevedra

Cinco meses de grabación y más de un año de edición es el tiempo que al poiense Álex Rodríguez le ha llevado para mostrar a la Pontevedra más bella que tanto sus vecinos como visitantes pueden ver. El vídeo, que utiliza la técnica "timelapse", con más de 75.000 fotos, se puede ver ya en el canal de youtube.

"Por fin, uno de los proyectos que me ha dado más trabajo, pero también el que más ilusión me hace, Pontevedra Tourlapse , un recorrido por esta ciudad que no deja de ganar premios como ciudad modelo, por darle prioridad a los peatones y crear cada vez más espacios libres de coches", asegura el creador.

El recorrido por la Boa Vila dura poco más de tres minutos y comienza con las vistas de la ciudad desde el Hospital Montecelo, para lo que Rodríguez contó con la colaboración del gabinete de prensa del CHOP. Pero, además, también muestra su agradecimiento a otras instituciones y empresas como el Casino Mercantil, Correos, el Café Moderno, la Inmobiliaria Pedrosa o la farmacia de José Luis Domínguez, que figuran en el vídeo.

La zona monumental, las plazas más emblemáticas, las terrazas, los puentes, la vida social, cultural y religiosa de la ciudad, así como sus fiestas más importantes, las de A Peregrina, tienen cabida en este tourlapse, que tal y como asegura Álex Rodríguez, no hubiera sido posible sin el apoyo del Concello de Pontevedra.

Las construcciones históricas como las iglesias de Santa María, Santo Domingos o el santuario de A Peregrina, que cierra el vídeo, no podían faltar. El artista "freelance" destaca que el "tour" servirá para promocionar a nivel internacional Pontevedra, convirtiéndola en un destino a visitar por su cultura y gastronomía.