El presupuesto para 2019 supera los 76,6 millones, de los que 33 se destinan a Gasto Corriente

La junta de gobierno aprobó el proyecto de presupuesto 2019 que asciende a 76.630.000 euros, el más elevado de la historia del Concello.

El expediente fue entregado ayer a los grupos municipales en una comisión extraordinaria de cuentas, para que presenten las enmiendas que consideren oportunas. Para ello tienen de plazo para el próximo día 5, ya que el Gobierno local prevé llevarlos a pleno el día 14 de diciembre.

Raimundo González, concejal de Economía, explicó que es un presupuesto "expansivo, inversor, con una gran carga social porque suben los gastos en Igualdad, en la lucha contra la violencia de género, para el Servicio de Ayuda en el Hogar, en Enseñanza y Promoción de la ciudad".

El incremento del presupuesto es de 1,5 millones de euros con respeto al del año anterior; una subida de casi un 2%.

El capítulo de Personal tiene una partida de 23,3 millones de euros, al contemplar la última subida pactada por el Gobierno de Rajoy con los sindicatos de un 2,5%; e incluir tres programas nuevos: cuatro nuevas incorporaciones para la gestión de la Estrategia "+Pontevedra" de los fondos FEDER; cuatro nuevos puestos para la gestión de los residuos a través del programa de compostaje; y dos nuevas plazas para la gestión de los fondos Risga.

Además, también en el capítulo de personal, el Concello destina una partida de 300.000 euros para dotar la futura Relación de Puestos de Trabajo ( RPT) en el caso de existir acuerdo en la mesa de negociación. Esta partida se vio incrementada en 75.000 euros, a petición del Partido Socialista.

En el capítulo de Gasto Corriente, el presupuesto incluye un montante de 33 millones de euros. En este apartado se incluyen programas EDUSI sobre el fomento del comercio minorista, la dinamización del mercado de abastos, o la propia asistencia técnica de gestión de los fondos europeos.

También se incrementa con 300.000 euros más el Servicio de Ayuda en el Hogar ( SAF) y 466.000 euros de reserva en caso de que haya que pagar indemnizaciones si no se llega a adjudicar el estacionamiento Veteris.

Las inversiones están ?jadas para el próximo año en 12,5 millones de euros, que incluyen obras como el Puente del Burgo, los pabellones de la Parda, la reforma de Mollabao, la reforma de Loureiro Crespo, el acceso a Monte Porreiro, el nuevo local social de los Campos, el campo de fútbol de Salcedo u obras de accesibilidad en el rural, entre otros muchos proyectos.

En este punto, Raimundo González comentó que el próximo año las inversiones municipales no solo se pueden circunscribir a la partida contemplada en el presupuesto, sino que hay que incorporarles las inversiones asociadas a los contratos en concesión firmados en este 2018: los 37 millones de euros que tiene que ?nanciar Viaqua en el próximo año, o los 5 millones de euros de reforma de las piscinas de Campolongo.

La deuda municipal está situada en 12.091.000 euros, la más baja desde el año 1992. Raimundo González comentó que con el ahorro actual del Concello se podría liquidar la deuda municipal a 1 de enero, y dejar de pagar los siete créditos que tiene operativos en este momento; si bien por estrategia económica, no es "conveniente".

Situó la deuda municipal en el 17,7% de los derechos liquidados del presupuesto de 2017, y su techo de gasto está situado en el 75%. En este próximo año, la amortización de crédito será de 1.420.000 euros, y el pago de intereses será de 200.000 euros. Raimundo González quiso resaltar que el presupuesto fue acordado con las Federaciones de Asociaciones de Vecinos por lo que recoge sus demandas, además de con algunos grupos municipales.

El PP votará en contra

Por su parte, Rafa Domínguez confirmó ayer que los populares votarán en contra de los presupuestos. "Para el BNG de Lores no son prioritarios el empleo, ni el rural, ni el transporte, por ese motivo nosotros decimos rotuntadamente no" a este documento.

"La negociación del presupuesto demuestra que el próximo mes de mayo habrá sólo dos opciones: el BNG de Lores o el PP de Domínguez", destacó el presidente de los populares tras la celebración de la Comisión de Economía.

Por un lado está "el BNG, que vive de las rentas de sus primeros años, de un modelo de ciudad, del que todos estamos orgullosos", pero que no resuelve los problemas que tienen los pontevedreses, "faltan ideas, falta empuje, falta fuerza y energía". Y por otro lado está "el PP con ideas, con fuerza y con ganas de hacer los cambios que no se han hecho en los últimos 20 años". En este sentido, Domínguez recuerda que "el modelo urbano no llega a los barrios, en las parroquias no se hacen inversiones y no se trabaja para generar actividad económica". "Sabemos que otros partidos van a facilitar la aprobación del presupuesto" por lo que esto se convierte en una pelea de dos.