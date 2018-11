Piden receptividad a Carreteras ante el proyecto para crear una gran senda entre Arcade y las Salinas de Ulló

Un tramo de mil metros entre Pontevedra y Vilaboa impide conectar dos grandes paseos que cada vez están contando con un mayor número de visitantes y que se podría convertir en un auténtico reclamo turístico para la comarca, además de una firme apuesta por la movilidad sostenible. Sobre todo, teniendo en cuenta las buenas perspectivas que existen para la creación de una vía verde entre Pontevedra y Arcade, con la que también se podría complementar.

Se trata de un espacio que coincide además con el trazado de la Nacional 550 en un punto en el que la seguridad para peatones y ciclistas tampoco es la más adecuada. Es por ello que distintos colectivos vecinales consideran que la creación de este pequeño tramo peatonal entre Pontesa y Arcade sería un avance muy importante para toda la zona. Conectaría así los paseos de las Salinas de Ulló y el que une Arcade y Pontesampaio, creando una gran senda peatonal de unos cinco kilómetros de longitud.

Colectivos ciclistas y vecinales presentaron a principios de año este proyecto a la anterior subdelegada del Gobierno, que vio "razonable" y muy intersante la propuesta, pero la iniciativa parece haberse topado con los inconvenientes que plantean desde Carreteras del Estado para trazar esta senda peatonal al lado de la Nacional 550, tal y como explica Alberto Agulla, de la Asociación Salinas de Ulló.

Ahora, este colectivo se muestra especialmente decepcionado por el "olvido" en el que ha caído la propuesta, que insisten en que no solo tiene un gran atractivo turístico y medioambiental, sino también un fuerte componente de seguridad vial en una carretera, la Nacional 550, tan peligrosa para ciclistas y peatones. Es por ello que desde este colectivo explicaban en los últimos días su intención de reclamar de nuevo ante las administraciones que se vuelva a estudiar este proyecto, incluso planteando también la posibilidad de movilizaciones de algún tipo si no se toma, cuando menos, en consideración. Es por ello que no descartan solicitar una reunión para volver a trasladarlo a la nueva subdelegada, Maica Larriba.

Sobre la viabilidad del mismo, Alberto Agulla insiste en que no tiene una gran complejidad para el Gobierno puesto que incluso existe un acuerdo con el propietario de Pontesa para realizar una cesión de los terrenos por los que discurriría buena parte de la senda entre dos paseos que en los últimos meses están recibiendo un buen número de excursionistas.