Lucino Sobral será el candidato del BNG a las elecciones municipales de Poio

Luciano Sobral encabezará la lista de las elecciones municipales de mayo de 2019 en Poio por el BNG. Así lo anunció este mediodía el responsable local del BNG, Xosé Luis Martínez, y el propio Sobral en presencia de un nutrido grupo de miembros de la asamblea local.

Sobral, que aspira a revalidar el puesto de alcaldía que ocupa desde 1995 (logrando la mayoría absoluta en 1999 y en 2003), fue designado cabeza de lista automáticamente al ser el único candidato al proceso abierto por el BNG. Martínez los saludaba como "el mejor candidato para gobernar otros cuatro años".

Por su parte, Sobral reveló que su equipo será "coherente" y que estará compuesto por miembros con trayectoria ya en el equipo de gobierno, pero también apuntó a una renovación con "sabia joven". Destacó también la importancia "histórica" en el municipio al señalar que "el Concello de Poio lleva desde 1995 en su ADN al BNG y Poio es hoy lo que es gracias al proyecto del BNG".

Cuestionado sobre si se planteaba una futura retirada de la política, el actual regidor del municipio fue tajante. "Siempre estaré del lado del Concello y del BNG, no me considero imprescindible. No sé si va a ser las últimas, que en algún momento tiene que haber unas últimas pero, como dice el Cholo Simeone, vamos partido a partido y ahora jugamos este partidos y vamos a ganar las elecciones convenciendo a los vecinos".