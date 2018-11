El Concello valora emprender medidas legales

La respuesta del Valedor do Pobo avalando los trabajos de la Xunta en el mantenimiento del río Umia frente a la problemática de la microcistina, limpieza del cauce, presencia de algas invasoras y en el sobrecoste que supone al Concello la potabilización del agua de su captación fue recibida por los miembros del Comité de Crisis del Umia con tibieza. El alcalde, Juan Manuel Rey anunció que el equipo jurídico del Concello estudiará la respuestas para valorar emprender medidas legales. El expediente del Valedor do Pobo contempla la posibilidad de presentar alegaciones en los próximos quince días.

"No es la respuesta que esperábamos, es una tomadura de pelo", indicaba Rey al respecto. "De los tres puntos que pedíamos, no se tomó medidas para la evitar la prohibición del baño. Ni se cita a la eggeria densa, ni al jacinto, ni las toneladas de sedimentos que hay en el cauce del río y que dificultan el cauce, con un río lleno de maleza en el que no han hecho nada por limpiarlo. Tampoco se hace referencia a que el sobrecoste en el tratamiento del agua se debe a la presencia de la microcistina, que no aparece de forma natural, sino por la presencia del encoro", afirmó.

"Se limita a transcribir el informe de Infraestruturas", afirmaba por su parte Fernando Pérez (ICdR). "Echaba en falta un pronunciamiento de la valedora. No hablo de sumisión, pero sí debería poder pronunciarse", señalaba Pérez, que matiza que la denuncia ante este organismo "no era la solución definitiva, es una tecla más que había que tocar para buscar una solución".

"Esta resolución es totalmente indigna por la gran cantidad de falacias que contiene, es una burla", señalaba por su parte Manuel Fariña (BNG).