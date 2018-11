Rafa Domínguez confirma que el PP votará contra los presupuestos municipales

Rafa Domínguez confirma que los populares votarán en contra de los presupuestos municipales del Gobierno local para el próximo año 2019. "Para el BNG de Lores no es prioritario el empleo, no es prioritario el rural y no es prioritario el transporte, por ese motivo nosotros decimos rotuntadamente no" a este documento.

"La negociación del presupuesto municipal demuestra que el próximo mes de mayo habrá sólo dos opciones: el BNG de Lores o el Partido Popular de Domínguez", destacó el presidente de los populares tras la celebración de la Comisión de Economía en la mañana de este jueves. Por un lado está "el BNG, que vive de las rentas de sus primeros años, de un modelo de ciudad, del que todos estamos orgullosos", pero que no resuelve los problemas que tienen los pontevedreses, "faltan ideas, falta empuje, falta fuerza y energía". Y por otro lado está "el Partido Popular con ideas, con fuerza y con ganas de hacer los cambios que no se han hecho en los últimos 20 años". En este sentido, Domínguez recuerda que "el modelo urbano no llega a los barrios, en las parroquias no se hacen inversiones y no se trabaja para generar actividad económica".

"Sabemos que otros partidos van a facilitar la aprobación del presupuesto municipal al BNG" por lo que esto se convierte en una pelea de dos, "cualquier otro voto será beneficiar a Lores", señaló, "somos los únicos que encarnamos la oposición", añadió tras lamentar "el seguidismo llamativo" de Psoe y Marea. Domínguez profundizó en su negativa al presupuesto municipal, tras comprobar que "para el BNG de Lores no es prioritario ninguno de los cinco puntos que hemos defendido". En este sentido, los populares lamentan el rechazo del al Plan Estratégico de Empleo, para el que pedían una partida de 500.000 euros, porque "luchar contra el desempleo debe ser fundamental, los datos son malos y desde el Ayuntamiento no se está haciendo lo suficiente". Tampoco se aceptó destinar 500.000 euros para un plan de choque en el rural, "se trata de actuaciones urgentes de desbroce y asfaltado que reclaman los vecinos", destacó; ni la partida de 300.000 euros para la implantación del transporte metropolitano, "no es una prioridad para el BNG de Lores", a pesar de que "sólo contamos con una línea urbana a Monte Porreiro que cuesta lo mismo que ir de Pontevedra a Porriño", recordó Domínguez.



La elaboración de un nuevo PXOM con el que Pontevedra pueda planificar su futuro tampoco es prioritario para el Gobierno local, "a pesar de que es necesario como acabamos de comprobar con el engaño a los vecinos de Mollabao". Los populares insisten en que Pontevedra no puede mirar 30 años hacia atrás, tiene que mirar 30 años hacia delante. Y por último, el BNG de Lores tampoco aceptó rebajar impuestos. Los populares solicitaron una bajada en el IBI y en la viñeta, pero el Gobierno local no quiere renunciar a esos ingresos.