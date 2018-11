El nuevo convenio de elaborados del mar "no es para echar cohetes", dice CC OO

Representantes sindicales y patronal han firmado el nuevo convenio estatal para el sector de elaborados del mar, que tendrá una vigencia de cuatro años. Supone una subida salarial del 5,5% para el año en curso y un 2% anual en 2019, 2020 y 2021. Para la plantilla del grupo 1 y 2 -la peor remunerada, con un sueldo base actual de 712 euros, más plus de convenio-, el alza a partir del año próximo, y también hasta 2021, será del 2,1%.

El sindicato CC OO, mayoritario del sector en Marín, valora esta firma como "un paso adelante" si bien considera que el acuerdo "no es para echar cohetes, como hacen otros sindicatos, ya que conseguir un salario bruto anual en el año 2021 para el personal de plantilla de 14.000 euros, a lo que no llegarán las trabajadoras de las ETT, no supone la consecución de ninguna reivindicación extraordinaria. Seguramente si los sindicalistas que valoran tan positivamente este acuerdo tuvieran que vivir con ese salario, perderían tanto entusiasmo", expone Xosé Luis García Pedrosa, secretario de Organización de CC OO en Pontevedra.

Las empresas de elaborados del mar, "como de otros muchos sectores, tienen una facturación millonaria y unas ayudas económicas públicas muy importantes, manteniendo unas condiciones de sobreexplotación y maltrato laboral de sus trabajadoras, que para los empresarios tienen la consideración de mano de obra barata. Por lo tanto, no vamos a ser CC OO quien participe en la campaña de marketing de esos empresarios, haciendo una valoración muy positiva de un acuerdo que solo es un paso adelante, y que no establece una distribución equitativa de la riqueza generada en las empresas", añade García Pedrosa.

En referencia a las trabajadoras de las ETT, indica que "es una auténtica vergüenza que trabajadoras a las que van rotando desde hace más de 15 años por las distintas empresas, no sean trabajadoras propias y se contraten por ETT, vulnerando lo establecido en el convenio colectivo, para lo cual los empresarios cuentan con la necesaria colaboración de la Inspección de Trabajo".